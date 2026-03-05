La investigación espera mayor novedad de las cámaras del Iryo descarrilado en Adamuz que de las cajas negras

El volcado de la información de los sistemas embarcados en los convoyes siniestrados se realiza esta mañana en Madrid con presencia de la CIAF, Guardia Civil, las operadoras y el fabricante de sistemas ferroviarios Hassler

Técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y efectivos de la Guardia Civil asisten esta mañana en dependencias de la CIAF en Madrid al volcado, por separado, de la información contenida en las registradoras jurídicas o cajas negras que llevaban a bordo los trenes de Iryo y Renfe que chocaron el 18 de enero en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a su paso por Adamuz (Córdoba). Fuentes conocedoras del proceso explican que, en primer lugar, en torno a las 10.00, está prevista la apertura de la caja que viajaba alojada en el coche 3 del Alvia de Renfe. Personal de la operadora ferroviaria pública asiste al proceso. Miembros de Iryo, por su parte, están citados al mediodía.

Para la extracción de los datos de las registradoras, también de las cámaras alojadas en el convoy de Iryo, se ha requerido la presencia de especialistas del fabricante de sistemas ferroviarios Hassler. Además de agentes de la Policía Judicial, se ha llamado a un Letrado de la Administración de Justicia que va a extender acta de la diligencia practicada. Las fuentes consultadas esperan mayor aporte de novedades por parte de las cámaras del Iryo que de las propias registradoras.

Los avances en la investigación técnica apuntan a que el accidente ferroviario, que dejó 46 víctimas mortales, pudo deberse a la rotura del carril en el hilo derecho de la vía 1, en dirección Madrid, en el punto kilométrico 318,681. Con la sospecha de que una soldadura colapsó en ese punto, allí habría descarrilado el convoy de Iryo. Las imágenes recogidas deberían esclarecer el comportamiento de los distintos coches: en qué punto perdieron la vía, hacia qué lado y qué tipo de bandazos se produjeron. Técnicos consultados por este periódico advierten de que las imágenes de estos sistemas de grabación se borran pasado cierto tiempo, algo que no debería haber sucedido en este caso al quedarse las cámaras y discos duros desconectados por el corte de energía en el Iryo.

Sobre las cajas negras, la información relevante que pueden aportar se refiere a la velocidad de circulación de ambos trenes en el momento del siniestro. Desde la investigación se ha indicado que el Iryo circulaba a unos 200 kilómetros por hora cuando pierde la vía e invade el gálibo de la vía contraria, por la que avanzaba sin poder evitar la colisión el Alvia de Renfe con destino Huelva. En estas registradoras jurídicas, cuya información se constituye en prueba para el caso, también quedan registradas las acciones de los maquinistas: si hubo frenado, se activó alguna alarma sonora, así como la comunicación de los convoyes con los sistemas de seguridad de la infraestructura.

El ingeniero Iván Rivera explica que un registrado jurídico debe apuntar, como mínimo, “la velocidad con una precisión de un kilómetro por hora; la posición GPS del tren; el estado de activación del freno de servicio o de emergencia; el estado de la seta de emergencia; registros de audio de comunicaciones y vídeo de cabina, y naturalmente, marca de tiempo. Aunque no todos los trenes llevan cámara en cabina, el registrados jurídico debe ser compatible”. Todos estos datos se recogen con una “periodicidad mínima de 50 veces por segundo”, añade el experto.

La caja negra también reegistra si se han producido accesos o incluso borrados, y recoge el estado de funcionamiento del sistema de señalización y seguridad, que en el caso de la línea Madrid-Sevilla es LZB, estando en proceso de cambio por el más moderno ERTMS nivel 2 estandarizado para toda Europa. Todo el proceso de extracción de datos está normalizado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Ordenador aislado

El volcado de las cajas e imágenes se realiza en un ordenador completamente aislado de la red de internet o servidores externos. Desde ese equipo se efectúan copias en discos duros u otro tipo de sistemas de almacenamiento, que pasan a disposición de la CIAF, Guardia Civil y las operadoras Renfe e Iryo. Una vez supervisado el material resultante, habrá una reunión de los técnicos con efectivos de la Guardia Civil para interpretarlo. También está previsto que la Comisión Técnica emita una nueva nota, previsible entre este jueves y mañana viernes, dando cuenta del volcado.

Este es un paso clave para las pesquisas que ha esperado durante semanas la autorización del juzgado de instrucción de Montoro (Córdoba). El Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número 2, dio permiso el pasado viernes al acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados, así como a las cámaras de seguridad instaladas en el interior del Iryo, empleando cualquier programa informático que verifique “la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés”, se puede leer en el auto firmado por jueza Cristina Pastor.