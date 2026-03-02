El juzgado del accidente de Adamuz autoriza el análisis de las cajas negras de los trenes

El tribunal de instancia de Montoro que investiga el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha autorizado el volcado y análisis del contenido de las cajas negras de los trenes, que se llevará a cabo este jueves. De este modo, los investigadores de la Guardia Civil que indagan el siniestro podrán escrutar todos los detalles que recogieron las cajas negras de los trenes Alvia e Iryo implicados en el fatal accidente que costó la vida de 46 personas, tras la autorización de la jueza Cristina Pastro, instructora del caso.

“El proceso de volcado, extracción y análisis tendrá lugar el 5 de marzo en Madrid, en la sede del CIAF [Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios], en presencia de agentes de la Policía Judicial y de un letrado de la Administración de Justicia que extenderá acta de la diligencia practicada”, aclara el Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA) en un comunicado.

La caja negra de un tren incluye todos los datos precisos que pueden ayudar a desentrañar las tripas de un accidente, entre ellos la velocidad, la dinámica, los usos del freno, las conversaciones en cabina de los maquinistas, así como las señales y las posiciones en las vías.

La magistrada también ha autorizado, en paralelo, al acceso a las cajas negras de los trenes, el volcado de las imágenes y datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo para que las analicen los agentes del Instituto armado, según el auto dictado el pasado viernes y comunicado este lunes a las partes personadas en el caso. “La jueza autoriza el empleo de cualquier programa informático que verifique la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés”, aclara el alto tribunal andaluz para intentar dilucidar qué pasó exactamente en el punto kilométrico 318,693 de la línea 010, la Madrid-Sevilla.

El volcado y posterior análisis de la información de las cajas negras y las cámaras del Iryo se hará en presencia de agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que harán copias certificadas de los datos obtenidos para proseguir con las pesquisas y poder mandarle una a la jueza instructora de Montoro. La diligencia autorizada por la magistrada se realizará el próximo jueves en la sede de la CIAF, ya que es la que dispone de los equipos necesarios para extraer la información de los trenes.

En un primer momento, el juzgado había previsto trasladar el material para analizarlo en Montoro, pero finalmente y “para evitar los riesgos de un posible desplazamiento de los equipos de grabación”, se optó por hacer el volcado en Madrid. “Para garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos”, matiza la magistrada en su resolución motivada. Para contar con un letrado de la Administración de Justicia, el juzgado cordobés ha mandado un exhorto al juzgado de guardia de Madrid y que así el funcionario pueda dar fe del volcado de datos, garantizar la salvaguarda de las “piezas de convicción” y respetar la cadena de custodia durante el proceso de extracción de datos.