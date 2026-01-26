Un nuevo temporal pone en alerta roja a Pontevedra y obliga a suspender las clases en una veintena de municipios

La Aemet ha activado el aviso rojo por precipitaciones en el interior de la provincia, donde se espera que la borrasca Joseph deje más estragos

Tras el paso de la borrasca Ingrid, que causa ya sus últimos estragos, pero deja tras sí cientos de carreteras cortadas por la abundante nieve y miles de estudiantes sin clases, esta semana comienza con una nueva tanda de lluvias, bajas temperaturas y vientos fuertes en diferentes zonas de la geografía española. Se espera que la nueva borrasca Joseph se ensañe otra vez con Galicia, lo que ha obligado a establecer el aviso rojo por lluvias en el interior de Pontevedra hasta la madrugada de este martes ―donde se esperan precipitaciones de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiendo llegar a los 150 litros en 24 horas― y a suspender las clases en casi una veintena de municipios.

La actividad al aire libre estará prohibida durante la jornada también en más de 60 municipios de la provincia de Ourense, que se verá muy afectada por el paso de este nuevo temporal con una previsión de caída de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, y donde se ha activado el aviso naranja por precipitaciones.

Apenas se han podido contabilizar los daños que deja Ingrid, cuando la borrasca Joseph se aproxima al territorio gallego. Durante este fin de semana se registraron más de 600 incidencias en toda Galicia como consecuencia del paso de i Ingrid, según datos del servicio de Emergencias de Galicia. En total, fueron más de 160 carreteras cortadas por la nieve a lo largo del territorio nacional, que dejaron varados un sinnúmero de conductores, entre los que se encontraban unos 1.000 camioneros que pasaron la noche del viernes detenidos por esta razón.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visita la sede de la Axencia Galega de Emerxencias-112 Galicia este domingo. DAVID CABEZÓN @ XUNTA (DAVID CABEZÓN @ XUNTA)

La borrasca Ingrid ha sido uno de los mayores eventos meteorológicos que ha azotado Galicia en los últimos años. Durante estos días han sido varias las personas que tampoco han podido salir de sus casas o desplazarse a causa de la nieve, como fue en el caso de varios consellos en Ourense, como Viana do Bolo, Montederramo, Bande y Calvos de Ramuín, según informa el Faro de Vigo. Según este medio local, el municipio Chandrexa de Queixa quedó incomunicado parte de la mañana de este domingo.

Suspensión de trenes

Renfe ha confirmado que está suspendido el servicio entre Ourense y Santiago (aunque específicamente los de la red convencional sí funcionan los Avant en la línea Ourense-Santiago-A Coruña), y entre Ourense y la estación de Vigo-Guixar.

Los trenes de media distancia están funcionando con normalidad en el Eje Atlántico, los que llegan y salen de Vigo-Urzáiz y que hacen la ruta Urzáiz-Santiago-A Coruña.

Los servicios de media distancia con llegada o salida desde Vigo-Guixar se prestarán por carretera, con la estación de Urzáiz como punto de llegada o salida. Los servicios por la línea del Miño (Ourense-Guixar y Guixar-Ponferrada en el tramo hasta Ourense) se suspenden y se dará el servicio con transporte alternativo por carretera. Igualmente, se hará por carretera el servicio entre Ourense-Lalín-Santiago por la línea convencional.

En el caso de las Cercanías Ferrol-Ortigueira y la media distancia Cudillero-Ferrol están suspendidas sin servicio alternativo.

Finalmente, informa Renfe, el servicio transversal Galicia-Barcelona circulará desviado por Santiago con salida desde Vigo-Urzáiz, en lugar de la estación de Guixar; y la ruta Vigo-Oporto se hará por carretera desde Guixar hasta Viana do Castelo.

Además de los avisos de Pontevedra y ourense, la Aemet ha activado el naranja en casi toda la costa de Galicia, de Cantabria y del País Vasco, que es amarillo para el resto del litoral norte. También en aviso naranja por lluvias están zonas de Cáceres, de Ávila y el municipio Grazalema, en la provincia de Cádiz. Las nevadas han obligado a establecer otro aviso naranja en el Irineo aragonés. Varias regiones, no solo del norte peninsular, sino también del sur y el este, se encuentran en aviso amarillo.