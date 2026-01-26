Arranca la semana con la llegada de borrascas atlánticas tras el paso de ‘Ingrid’

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes lluvias persistentes, viento fuerte y temporal marítimo. La situación es especialmente grave en el interior de Pontevedra, donde se han cancelado las clases y el transporte. Las borrascas atlánticas traerán en los próximos días un tiempo inestable y frío. La cota de nieve bajará a unos 500-800 metros entre el martes y el miércoles, pero el resto de los días estará más alta, por lo que la lluvia propiciará deshielos.

El temporal parece remitir en la costa del noroeste peninsular, con un aviso rojo por oleaje que desciende a naranja en las costas de Galicia y del Mar Cantábrico. Pero el tiempo está lejos de estabilizarse.

Se va Ingrid, pero seguimos bajo la influencia de las bajas presiones, que van a dejar lluvias fuertes. La diferencia es que pasamos de una masa de origen ártico a una masa más cálida de origen atlántico. Por lo tanto, se espera un ascenso generalizado en la península y Baleares, notable la subida de las máximas en la meseta y de las mínimas en Galicia.

Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a buena parte del territorio, más intensas y persistentes en los litorales cantábricos, el Estrecho, las sierras béticas y en Galicia, con nivel rojo en el interior de Pontevedra. El gobierno gallego ha suspendido las clases y el transporte para este lunes y ayer por la noche mandó un mensaje de alerta por el sistema ‘ES-Alert’ en la zona por el riesgo de inundaciones. En general, va a ser una semana particularmente lluviosa en casi toda la península.

Estos días el tiempo ha venido marcado por el paso de la borrasca Ingrid que ha dejado fuertes nevadas en muchos puntos de la mitad norte y nevadas en cotas bajas en sistemas montañosos del centro y el sur peninsular. Aemet lanzó un aviso especial por nevadas en cotas bajas y un fuerte temporal marítimo que obligó a poner en aviso toda la costa cantábrica este fin de semana.

La Aemet mantiene vigente el aviso amarillo por lluvias y oleaje en costa gaditana, donde este fin de semana se suspendió el servicio de catamaranes entre Cádiz y Rota. La alerta naranja se mantiene también por fenómenos costeros en Málaga y Almería. También hay activada una alerta naranja en el Pirineo oscense por nevadas.