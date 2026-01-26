La semana comienza con un temporal en Galicia y lluvias generalizadas en la Península

Las lluvias afectarán a toda la Península este lunes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y serán fuertes y persistentes, con acumulados de agua notables en el noroeste y en el oeste del Sistema Central. En Galicia habrá un temporal y se esperan las mayores acumulaciones, además de deshielo. Puntualmente, en Pontevedra, la agencia meteorológica ha activado el aviso rojo (peligro extraordinario) durante todo el día y hasta la madrugada del martes, por acumulaciones de 120 milímetros de agua en 12 horas y de hasta 150 en 24 horas. También mantiene el nivel naranja en Zamora por el mismo motivo y en Huesca por nieve abundante durante la mañana. En el arco mediterráneo y Baleares, las lluvias serán débiles.

La inestabilidad se debe a que un nuevo frente asociado a una borrasca atlántica entrará por el oeste y barrerá la Península esta jornada. La cota de nieve irá aumentando de oeste a este, pasando de 900 metros en el tercio norte y 1.100 metros en el resto a quedar por encima de los 2.000 metros. Solo se prevén nevadas en el Pirineo, con acumulados significativos al principio, y en cumbres de las montañas de la mitad norte. También habrá nieblas y brumas en zonas elevadas. En Canarias, los cielos estarán poco nubosos y las temperaturas no tendrán cambios significativos.

Las temperaturas máximas tendrán un ascenso generalizado en la Península, excepto en el Ebro, donde predominarán los descensos. Las mínimas también irán en ascenso, salvo en el noroeste de Castilla y León y en el Cantábrico, y serán notables en amplias zonas de la mitad sur peninsular. Habrá heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte.

Soplará viento del sur y oeste en general, que será de intensidad floja a moderada en el interior peninsular y moderada en los litorales. Se intensificará con la llegada del frente por el oeste. Puede ser fuerte con rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental, Alborán y en Baleares y, al final del día, en el noroeste. De forma puntual, se esperan rachas muy fuertes en sierras del interior del arco mediterráneo. En Canarias, soplará viento flojo, rolando al final del día a oeste de intensidad moderada.