Un domingo marcado por la alerta roja por oleaje en el Cantábrico y nevadas “peligrosas” en los Pirineos
La masa de origen ártico está dando paso a una más cálida de origen atlántico, por lo que subirán las temperaturas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo viento fuerte con rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico y Mediterráneo, meseta norte, sierras del interior, arco Mediterráneo, Ibéricas e interiores del tercio este, junto con precipitaciones persistentes con acumulaciones notables en las sierras andaluzas de Cazorla, Segura y Grazalema. Últimos coletazos de la borrasca Ingrid, que dejó este sábado más de 80 carreteras cortadas.
Asimismo, se prevén cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a buena parte del territorio, más intensas y persistentes en los litorales cantábricos, con un flujo del noroeste, el Estrecho y las sierras béticas. Los mayores acumulados se esperan en esas sierras, el área de El Estrecho, Cantábrico oriental y el Pirineo occidental.
24/01 18:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, lluvias, costeros, nevadas y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.— AEMET (@AEMET_Esp) January 24, 2026
Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/u9hRvXyxMz
La predicción contempla viento fuerte con rachas muy fuertes en amplias zonas del país, con un temporal marítimo en el Cantábrico, mientras que las precipitaciones persistentes dejarán acumulaciones notables en las sierras andaluzas. En Galicia se espera alerta roja, la más alta posible, por fuerte oleaje desde las nueve de la mañana, mientras que se prevé que llegue horas más tarde a Asturias, Cantabria y País Vasco (15 horas). En Baleares se aguardan algunas tormentas, sin descartar alguna granizada durante la jornada. Y es que en el archipiélago, el este de Andalucía y Melilla, la situación también será complicada, bajo una alerta naranja.
La cota de nieve estará en ascenso, pasando de los 500/700 metros a quedar por encima de 800/1.000 metros en el tercio oriental y de 600/800 metros a 1.000/1.500 metros en el resto del territorio peninsular. Se espera que continúen las nevadas en las montañas del Pirineo y el Cantábrico, así como en sierras altas del sur.
Los mayores acumulados de nieve se esperan en Pirineos y las sierras del sudeste. En el Pirineo de Huesca se ha decretado la alerta naranja, con “peligro importante” por las nevadas. El aviso se mantendrá al día siguiente.
Las temperaturas registrarán un ascenso prácticamente generalizado en la Península y Baleares, siendo notable el ascenso de las máximas en las mesetas y de las mínimas en Galicia. En Canarias y los Pirineos no se esperan cambios significativos en los termómetros durante esta jornada. Se darán heladas débiles en zonas de montaña, moderadas en Pirineos, y de forma puntual en ambas mesetas. Este ascenso térmico estará asociado a la llegada de la masa de aire más cálida de origen atlántico que sustituirá a la masa de origen ártico.
