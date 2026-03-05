Feijóo pide “contención, evitar la escalada y volver a la negociación” en Irán

Con Oriente Próximo sumido en el caos cinco días después de la ofensiva de EE UU e Israel en Irán, Alberto Núñez Feijóo ha empezado hoy su discurso sobre la intervención militar llamando a la “contención, a evitar la escalada y al regreso a la negociación”. El líder del PP extiende esa reclamación al presidente de EE UU, Donald Trump, como ha precisado después a preguntas de los periodistas. “¿A quién pide contención, a Trump?“, le han preguntado los informadores a la salida de un acto en el Congreso sobre el 8 de marzo en el que Feijóo se ha pronunciado sobre Irán. ”A todas las partes", ha contestado. Después de haber defendido el día anterior que “antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen”, el líder del PP, aunque sigue defendiendo la ofensiva, hace énfasis también en la necesaria desescalada de un conflicto descontrolado y que ha dividido a los socios europeos.

“Se discute mucho sobre las consecuencias de la intervención militar en Oriente Medio”, ha arrancado Feijóo este jueves en el Congreso. “Es un debate obligatorio que los europeos debemos orientar por supuesto a que el conflicto se frene. Contención, evitar la escalada y volver a la negociación”. Aunque el líder del PP ya había mencionado en su primer posicionamiento sobre la ofensiva que era necesaria la contención, este jueves ha comenzado su discurso con ese mensaje, modulando por tanto el apoyo enfático que desde el principio hizo de la intervención militar en Irán.

Feijóo sigue, en todo caso, defendiendo la ofensiva estadounidense, como ha recordado también hoy después de esas palabras. “Esa necesaria reflexión no debe hacernos olvidar las causas”, ha indicado. “La elección es simple: o estamos al lado de las mujeres y hombres que se juegan la vida al quitarse el velo y manifestarse, o estamos al lado de quienes los encarcelan por ello. Nosotros elegimos estar con ellas, con sus derechos”, ha reivindicado en referencia a las mujeres iraníes.

Feijóo ha cargado también contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su posición sobre la guerra en Irán y le ha acusado de “manosear la política exterior con fines personales”. “No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz, ni de Estado de derecho ni de patriotismo”, ha enfatizado el líder del PP, que ha defendido que “el régimen iraní no es ninguna victima, es el victimario” y ha acusado a Sánchez de “avalar” la dictadura de Irán. “Si no tienes respuesta contra la tiranía, tu supuesto pacifismo es un cheque en blanco o un aval a la dictadura”, ha subrayado. “Se resume en cuatro palabras”, ha parafraseado al jefe del Ejecutivo con su “No a la guerra”: “Como siempre”, ha enfatizado Feijóo, “Sánchez miente”.

Las palabras de Feijóo han servido como clausura del acto organizado por el PP por el día de la mujer en el Congreso, al que los populares han invitado a la disidente cubana Rosa María Payá, hija del también disidente fallecido Oswaldo Payá, y a la periodista iraní en el exilio Masih Alinejad. Feijóo, que ha llegado al término del acto, sin escuchar a las intervinientes, se ha felicitado de que su partido “haya decidido reivindicar este 8- M con el feminismo de verdad”.

Entre los asistentes al acto se encontraba el exdirigente del PP y fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras y los exdirigentes de Vox Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, que han acudido por sorpresa en un evidente gesto de acercamiento a los populares. Espinosa de los Monteros se ha explicado después en la red social X: “Para aquellos a los que les preocupa que el acto estuviese organizado por el PP… mejor preguntaos por qué no habéis acudido vosotros también a apoyar a estas dos luchadoras. Ya os lo digo yo: porque las siglas os importan más que la Libertad. A mí no".

Durante el diálogo con las dos protagonistas, el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha cargado contra la izquierda “por estar del lado de esos países en los que a los homosexuales nos cuelgan de grúas”, mientras la disidente cubana Rosa María Payá ha defendido que “no se diferencia tanto el ayatolá del líder comunista que quiere que desde la pobreza sea posible destruir a una sociedad”.

En el diálogo que ha mantenido después con la portavoz adjunta del PP Cayetana Álvarez de Toledo, la periodista iraní Masih Alinejad se ha dirigido a Pedro Sánchez (de quien ha preguntado el nombre varias veces) de forma muy crítica por su posición en contra de la ofensiva de EE UU e Israel en Irán. “Al primer ministro español, ¿Cómo se llama? ¿Sánchez?, le digo: ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves de utilizar los cuerpos heridos de mi pueblo, de los iraníes que se han enfrentado a la masacre, como munición política contra otros partidos políticos en batallas domésticas? Esto no es derecha o izquierda. Esto es opresión. Está en el lado de los asesinos”.

La iraní ha concedido también que no está “enfadada con aquellos que dicen que están en contra de la guerra”. “Mi familia está allí, no tengo a nadie. Ahora no sé si están vivos o no. Yo no doy la bienvenida a la guerra. No quiero que los maten. Pues claro, yo también estoy en contra de la guerra, la legalidad internacional importa”, ha razonado. Y ha concluido: “¿Creéis que quiero que un Gobierno extranjero rompa la legalidad internacional y bombardee mi familia? ¿Dónde estaba la legalidad internacional cuando violaban a las mujeres en la cárcel por mostrar el pelo?”.