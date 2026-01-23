Ayuso consigue una misa en Madrid antes que el funeral de Estado en Huelva y recibe críticas por buscar “protagonismo”

El Arzobispado de la Comunidad acepta la petición de la presidenta madrileña de celebrar un homenaje a las víctimas de los trenes en la catedral de la Almudena. Será el jueves 29 de enero a las 19.00

Madrid primero. El Arzobispado de Madrid ha dicho que sí a la petición de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de celebrar una misa en la catedral de la Almudena en honor a las víctimas de los accidentes de tren en Córdoba, que se ha cobrado 45 vidas, y Barcelona, en el que murió un maquinista de 27 años. El acto será el jueves 29 de enero a las 19.00, dos días antes de la fecha pactada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para el funeral de Estado, que será en Huelva el sábado 31 de enero. La oposición regional acusa a Ayuso de utilizar el dolor de las víctimas para confrontar con sus adversarios políticos y buscar protagonismo en medio de la tragedia.

Ayuso anunció el miércoles en una entrevista en Onda Madrid que iba a enviar una carta al Arzobispado para celebrar una misa en Madrid después de comentar que no le habían formado del funeral de Estado del 31 de enero en Huelva, que se celebrará allí porque es de dónde proceden la mayoría de víctimas. “El dolor es compartido por todos los españoles. Es el mejor homenaje que se le puede hacer a estas víctimas que son de todos”, defendió. Y en la carta enviada al Arzobispado añadió: “Al celebrarse en La Almudena representaría un testimonio de condolencias y solidaridad en nombre del conjunto de todos los españoles, no solo de los madrileños, quienes, no me cabe duda, sienten una profunda tristeza por la desgracia de Adamuz”.

Minutos después, el duelo quedó atrás y rompió del todo con la tregua política entre partidos al considerarla una pantomima del Gobierno para evitar que se hable de la gestión ferroviaria. “No puede ser que impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades; debemos saber qué ha pasado con el accidente y en frente tenemos un gobierno que no invierte, entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán, sometido a su chantaje y no invirtiendo en el resto de España”, atacó la presidenta. Apenas unas horas más tarde, la dirección del Partido Popular defendía su postura y elevaba el tono. El presidente, Alberto Núñez Feijóo hizo alusión a esa “ley del silencio” durante el homenaje a Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 25 años. “Ante la barbarie o ante una tragedia, el silencio nunca es la respuesta”, dijo el líder del PP.

Ahora, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, da el visto bueno a la petición de Ayuso en una carta en la que indica que la misa funeral tendrá lugar el 29 de enero a las siete de la tarde y contará con la presencia de los tres obispos de la Provincia Eclesiástica, Getafe, Alcalá y Madrid. En la misiva, Cobo invita a los familiares de las víctimas y “al resto de madrileños para juntos elevar nuestra oración a Dios por todos ellos”. Esto significa que la misa se celebrará antes que el funeral de Estado, del que Ayuso dijo, justo antes de anunciar su propuesta, que no se le había informado.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha criticado este viernes a Ayuso por ocupar un espacio que no le corresponde y querer estar siempre en el centro de la conversación: “Si no es la protagonista, se muere. Las declaraciones [donde anuncia celebrar ese funeral] son absolutamente bochornosas. Y da vergüenza en un contexto de duelo. Lo único que quiere es confrontar porque lo único que le importa es ella misma, no le importan ni las víctimas ni el duelo”. La presidenta madrileña ha defendido durante una visita a FITUR su postura porque una misa es “solo un homenaje” y ha señalado a la oposición por “frivolizar” con ello por tratarse de un acto religioso. Para Ayuso, hacerlo en Madrid “sería importante”.