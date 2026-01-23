Consuelo Ordoñez, a Ayuso: “Sufrí el odio de la izquierda abertzale. Ahora y con mucha más crueldad, el vuestro, el de la derecha abertzale”

Hace 31 años que Gregorio Ordóñez, líder del PP de Gipuzkoa y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, fue asesinado por ETA mientras comía con varios compañeros en un restaurante de la ciudad vasca. Cada año, el Partido Popular organiza un homenaje en su nombre en Madrid, donde participan varios dirigentes del partido, incluido el presidente, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Fue ella quien dijo y después publicó en su cuenta de X: “Si nace un nuevo Gregorio Ordóñez en el País Vasco que pueda ganar ampliamente en las urnas, ¿volvería a tener que vivir escoltado?”. Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), respondió de madrugada a las palabras de Ayuso. “Pues igual sí, pero por el odio que inoculáis vosotros, soy víctima del odio, sufrí el odio de la izquierda abertzale, ahora además y con mucha más crueldad el vuestro, el de la derecha abertzale”, escribió.

No es la primera vez que Ordóñez, hermana de Gregorio, reprende a Ayuso en público por hablar de la banda terrorista, que mató a más de 800 personas, y por hacerlo como si siguiera en activo. En el homenaje de este jueves, que se celebró bajo una lluvia fina en los Jardines de Gregorio Ordóñez, en el barrio de Salamanca, la presidenta madrileña atacó de nuevo al Gobierno por “blanquear” a quienes “han cometido los delitos más graves y atentaron contra la libertad y la vida, hasta el punto de ser hoy absolutamente imprescindibles para el Gobierno de Pedro Sánchez”. Ayuso intervino durante cinco minutos, después del alcalde de la capital, Jose Luis Martínez de Almeida, y antes de Feijóo, y fue la única que mencionó al presidente del gobierno directamente.

El líder del PP sí lanzó un dardo a Sánchez y la gestión de los accidentes de Córdoba —con 45 fallecidos— y de Barcelona —donde murió un maquinista— al mencionar que “ante la barbarie o ante una tragedia, el silencio nunca es la respuesta”. Justo la mañana del jueves, Ayuso habló de “ley del silencio” en referencia a la tregua política que apenas duró 48 horas.

A las siete de la tarde y después de que sonara la Marcha de San Sebastián, considerado el himno de la ciudad, unas cincuenta personas se frotaban las manos y subían las cremalleras de las chaquetas. Frente a ellas, un atril y las palabras de la presidenta de la Comunidad. “Hay que preguntarse qué ocurriría si hoy volvieran a nacer nuevos Goyos, nuevos Gregorios Ordóñez, en el País Vasco: personas capaces de ganar ampliamente en las urnas. ¿Tendrían que volver a ir escoltados a la universidad? ¿Tendrían que volver a abrir con miedo los buzones de sus casas?”.

Ordóñez le afeó a Ayuso utilizar a su hermano como arma contra sus adversarios políticos y enarbolar una moderación de la que no hace gala: “Hoy mi hermano sería para vosotros un hereje, jamás habló de patrias, si no de derechos de los ciudadanos, nunca enarboló banderas, excepto la de Donosti, criticaba ya entonces a los partidos y los políticos por el desprestigio que provocaban con sus declaraciones ‘altisonantes’, qué diría ahora...”. La presidenta de Covite escribió que su hermano no trató a sus oponentes políticos como enemigos, sino “como adversarios políticos y con el mayor de los respetos”.

El pasado noviembre, Ordóñez volvía a responder a Ayuso por redes sociales, después de que la líder madrileña dijera en un acto que la banda terrorista “ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez”. La presidenta de la asociación de víctimas ha criticado en más de una ocasión que Ayuso enfrente a víctimas de ETA con las del franquismo y ha asegurado que se siente traicionada por el partido de su hermano. “¡Lo que decía y cómo lo decía lo hacía con ETA matando TODOS los días o intentándolo! No como vosotros, que ni estabais ni se os esperaba y os atrevéis a insultar la memoria de vuestros compañeros asesinados hablando de ETA todo el día como si siguiera matando”, escribió esta vez Ordóñez.