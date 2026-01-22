Ayuso rompe del todo con la tregua política por los accidentes de tren: “No puede ser que impere la ley del silencio”

La presidenta madrileña, en una entrevista en Onda Madrid, acusa a Sánchez de “meter los problemas bajo la alfombra” y se suma a la narrativa de la duda sobre la red ferroviaria: “Subes a unos trenes que no sabes en qué circunstancias se encuentran”

La minitregua política por los accidentes de tren en Adamuz, con 43 fallecidos, y Barcelona, donde murió un maquinista de 27 años, es una pantomima del Gobierno para que nadie hable de la gestión ferroviaria. Así ha cargado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien acusa de “meter los problemas bajo la alfombra”, en referencia a la breve paz política que se vivió durante las primeras 24 horas después del descarrilamiento en Córdoba y que el Partido Popular ha ido resquebrajando los últimos días y ella ha roto del todo. “No puede ser que impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades, debemos saber qué ha pasado con el accidente y en frente tenemos un gobierno que no invierte, entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán, sometido a su chantaje y no invirtiendo en el resto de España”, ha atacado durante una entrevista en Onda Madrid.

La presidenta madrileña, que al comienzo de la entrevista era comedida con las críticas al gobierno, pero ha ido subiendo el tono cada vez que volvía al asunto, considera que la tregua política, escenificada con Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en la comparecencia que dieron juntos ante los medios el lunes, no ha sido algo bueno. “Esto se tiene que investigar y quien se niegue a hacerlo y diga que es consenso se equivoca: cuando el consenso es malo, no es consenso, es otra cosa. No todo lo consensuado es bueno; a veces es meter un problema debajo de la alfombra”, ha señalado. Y ha mencionado, por segunda vez, la ley del silencio: “Sabemos que quienes imponen la ley del silencio para que estos días no se hable son los más beneficiados porque saben que esta vez no tienen a quien culpar”.

Entre las alusiones al “silencio” y el “miedo” a hablar contra el Gobierno, a pesar de que varios miembros del Partido Popular ya han puesto en duda la gestión de la red ferroviaria en ruedas de prensa y programas de televisión, Ayuso también ha recurrido a la narrativa de la duda sobre el estado de los trenes. “Subes a unos trenes que no sabes en qué circunstancias se encuentran”; “los maquinistas tienen miedo de ir a trabajar”; o “contratan trenes que no caben por los túneles” han sido algunas de sus declaraciones durante su entrevista, en la que ha dirigido los ataques directamente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente: “Tenemos al mando a un ministro que no tuvo la humildad de aprender qué tenía entre manos y solo hace propaganda, anuncios y propuestas sin rigor, usando los medios del ministerio para ver quién habla de él en redes y para insultar”.

Y ha seguido. “La red ferroviaria da una imagen tremenda. El Gobierno cambia de criterio cada dos por tres acerca del estado de las vías. Se caen esos mitos de que teníamos lo mejor, la red más puntual, la más segura porque era así [...] mucha Agenda 2030 y llego a una estación con nombre de mujer [en referencia a que la estación de Atocha es oficialmente la estación Almudena Grandes], pero yo quiero llegar con vida. Hay floritura en torno a la gestión, pero no hay verdad. Si seguimos en la ideología y el sectarismo, los problemas de España se van a seguir multiplicando”, ha criticado. Después de todas estas declaraciones, Ayuso ha añadido: “Pero no es una cuestión de justicias y venganzas”.

Con el fin de la tregua claro, las críticas de la presidenta madrileña han seguido la senda habitual: mala gestión económica, “[Sánchez] se come el dinero”, ha dicho; división de España en favor del independentismo, en especial de EH Bildu; o el deterioro institucional, en concreto por la condena contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ayuso también ha vaticinado el “fin del sanchismo”, que, opina, será “abrupto y muy duro” y llevará a España al “choque absoluto”. Y ha ridiculizado las ayudas sociales: “Esto es lo que veremos: 1.000 euros por ser joven, 1.000 euros por ser mujer”.

En casi una hora de entrevista, la presidenta Madrileña apenas ha hablado de Madrid, salvo para mencionar los grandes eventos que se van a celebrar este año y la presencia internacional de la capital.

― Se va a FITUR ahora, ¿verdad presidenta?

― Corriendo de hecho, porque van los Reyes y por supuesto quiero llegar antes de que lo hagan ellos.