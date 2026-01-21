El PP: “El Gobierno está desbordado”

El vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, en una comparecencia en la sede del PP, en Madrid, este miércoles. Borja Sánchez-Trillo (EFE)

La minitregua política por la tragedia ferroviaria de Adamuz se resquebraja a marchas forzadas cuando todavía continúan los trabajos para identificar las causas del accidente. El Partido Popular ha subido este miércoles el tono contra el Gobierno y le ha acusado de “estar desbordado”. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha comparecido en rueda de prensa en la sede del partido en la calle Génova, donde ha acusado a La Moncloa de “falta de previsión y respuestas contradictorias”, lo que considera que ha provocado una “alarma generalizada” en la población. Bravo ha enviado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, pidiéndole información sobre el estado de la red ferroviaria, pero no ha dado el paso de pedir su dimisión o su comparecencia en el Congreso. El PP reivindica que está manteniendo un “silencio respetuoso” desde el accidente en el que han perdido la vida ya 42 personas, pero “ante la falta de explicaciones del Gobierno” ha decidido reorientar su estrategia.

En la comparecencia en Génova, el vicesecretario del PP ha sugerido que el Gobierno ha puesto en peligro a los usuarios de los trenes que pasan por los tramos de las vías en las que se ha rebajado ahora la velocidad, así como de los usuarios de Rodalies, por las decisiones que se han tomado ahora tras los accidentes. “Si la meteorología de Cataluña no aconseja que circulen los trenes, ¿por qué detienen el servicio ahora y no antes? Si el estado de las vías aconseja minorar la velocidad de los trenes, ¿por qué se hace ahora?“, ha preguntado.

Bravo también ha acusado a La Moncloa de “falta de transparencia” y ha insinuado que está filtrando los audios de los maquinistas. El PP cree que el ministro [Óscar] Puente ha estado más ocupado del “relato político” que de dar toda la información de la que se dispone, y le acusa incluso de priorizarlo a la seguridad. “El control del relato ha sido la prioridad del ministro. Les importa más eso que la seguridad de los ciudadanos”, ha incidido Bravo.

Pese a estas acusaciones, el PP no ha dado el paso este miércoles de pedir la dimisión del ministro Puente, aunque insinúa que lo hará más adelante. Génova, que se mueve en medio de una fuerte presión interna para dinamitar la tregua política con el Gobierno, ha optado por empezar a subir el tono sin pedir todavía responsabilidades políticas. Los populares sostienen que sienten una “obligación moral” de no hacerlo mientras sigan los trabajos de recuperación de los cuerpos en los vagones siniestrados en Adamuz y que por eso estaban manteniendo hasta ahora un “prudente silencio”. Pero anoche decidieron convocar la rueda de prensa de este miércoles después del accidente en el Rodalies de Gelida (Barcelona) y de que Adif tomara la decisión de limitar la velocidad en algunos tramos.

El PP mantiene todavía el freno echado en comparación con Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, ha culpado ya directamente al Gobierno de los fallecidos en los accidentes de tren. “La corrupción mata”, ha afirmado Abascal. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid también se ha movido en esa misma línea de culpar al Gobierno de las muertes. “Ese caos en la gestión en el sistema ferroviario se ha llevado por delante la vida de, por el momento, 42 personas”, ha subrayado el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García.

En este contexto, la dirección del PP no garantiza que Alberto Núñez Feijóo acuda a La Moncloa si Pedro Sánchez le convoca para hablar de Ucrania, según han transmitido fuentes de Génova. “Lo valoraremos”, responden lacónicos en la cúpula del PP. Génova sostiene que vería con “sorpresa” si el presidente del Gobierno llamara al líder del PP para hablar de Ucrania cuando todavía sigue el trabajo de recuperación e identificación de las víctimas de la tragedia de Adamuz, algo que tampoco ha hecho La Moncloa, pero las dudas del PP sobre si asistir revelan que la tregua política se agrieta a toda velocidad.