El hallazgo de parte de la rodadura de uno de los trenes accidentados en Adamuz abre nuevas vías en la investigación

La primera impresión apunta a que se trata de uno de los bogies del convoy de Iryo, un elemento clave para determinar si actuó contra la vía o si el descarrilamiento responde a la rotura del riel

Nadie había reparado en ella ni estaba perimetrada por las fuerzas de seguridad. Ha sido un fótografo de The New York Times quien ha sacado a la luz parte de un bogie, semiescondido en un arroyo. Todo apunta a que pertenece al Iryo siniestrado el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, en el kilómetro 318,7 de la línea Madrid-Sevilla. Pero aún debe determinarse si es así y no se desprendió del Alvia que cochó contra el primero. Esta es ya una pieza clave en las pesquisas que llevan a cabo miembros de la Guardia Civil y técnicos bajo el mando de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), y podría dirimir responsabilidades en la tragedia ferroviaria que deja un balance de 42 muertos.

El bogie es la composición que se aloja bajo la carrocería del tren uniendo las ruedas con los ejes. El encontrado en el agua, a unos 275 metros de del lugar del impacto entre el convoy de Iryo y el tren de Renfe que viajaba en sentido contrario, podría pertenecer a uno de los coches entre el seis y el ocho del Iryo, habiendo fuentes que apuntan al vagón de cola. La unidad de Iryo descarriló a las 19.45 horas a la altura del sexto coche, afectando la salida de vía también a los dos siguientes. La colisión con el Alvia se produjo unos 9 segundos después. El Ministerio de Transportes ha rectificado esta mañana una primera versión que hablaba de 20 segundos.

Con esta información preliminar, la investigación se ha focalizado en un primer segmento de vía de unos 30 centímetros arrancado. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha insistido desde el primer momento en que habrá que determinar si ese corte es causa o efecto del descarrilamiento del Iryo. La novedad de esta mañana, con la rodadura hallada, es si esa rotura en el raíl fue motivada por un defecto en la soldadura, que no aguantó el paso de más vagones, o la sección se produjo por un golpe contundente con un elemento de gran peso, como puede ser el bogie arrancado. El personal del administrador de la infraestructura Adif y de la operadora Iryo vive horas de alta tensión por cuanto el nuevo elemento en el tablero de las averiguaciones puede decantar las culpas.

La pieza está bajo custodia de la Guardia Civil y aún debe confirmarse que pertenece a la unidad de Iryo que circulaba dirección a Madrid y quedó varada tras el choque, o al Alvia que salió disparado hacia un terraplén cuando rodaba hacia Huelva.

El maquinista del Iryo contactó por teléfono con el centro de mando de Atocha a las 19.45 horas del domingo para informar de que su convoy había sufrido “un enganchón”. Postreriomente confirmó que su tren había descarrilado y que había heridos. En ningún momento fue consciente de que un Alvia había colisionado con fatal desenlace.