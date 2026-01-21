Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
Accidente de trenes en Adamuz

Abascal culpa del accidente de Adamuz al Gobierno: “La corrupción mata”

El líder de Vox dice que la orden de reducir la velocidad en algunos tramos es “una clara autoinculpación”

Miguel González
Miguel González
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que “la corrupción mata” y ha vinculado el ingreso en prisión del anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de su exasesor Koldo García, que fue consejero de Renfe Mercancías, así como la imputación de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, con el accidente de Adamuz, que ha dejado un saldo provisional de 42 fallecidos. Según Abascal, la decisión del gestor de la infraestructura ferroviaria de reducir “drásticamente” la velocidad en algunos tramos de la red tras el siniestro, parcialmente levantada más tarde, es “una clara declaración de autoinculpación”.

En un acto organizado por Madrid Foro Empresarial, patrocinado por Ibercaja, Abascal ha respondido a las críticas de quienes le acusan de sacar provecho partidista de la tragedia asegurado que los españoles no esperan de él que muestre sus sentimientos ―“no quieren un político plañidera”, ha dicho― y que su obligación es “denunciar la corrupción y la mentira del Gobierno”, subrayando que maquinistas, ingenieros y usuarios de la alta velocidad lleven meses denunciaran deficiencias del servicio. “El luto y el silencio no pueden servir para tapar la corrupción, que destruye la confianza en las instituciones”, ha enfatizado.

Tras afirmar que Renfe y Adif son los mayores receptores de los Fondos Next Generation de la UE, ha asegurado que el mantenimiento de las infraestructuras “brilla de su ausencia” y España está sufriendo una “tercermundalización” de los servicios públicos, mientras sigue aumentando la presión fiscal y el gasto político. A su juicio, el accidente de Adamuz “no es un caso aislado” sino “una catástrofe más” que ha sumado a la gestión de la pandemia, la dana o el volcán de La Palma. “No hay respuestas y ahora nos dicen que tenemos que esperar un año o año y medio a tener respuestas, pero algunos saben que la corrupción mata”, ha añadido, aludiendo al tiempo necesario para que concluya la investigación oficial.

El Gobierno tachó a Abascal de “ruin” después de que el domingo por la noche, poco después del accidente, asegurase que “nada funciona bajo la corrupción y la mentira”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Miguel González
Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Abascal intenta capitalizar las protestas del campo contra el acuerdo entre la UE y Mercosur

Miguel González | Madrid
El líder de VOX, Santiago Abascal, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la bancada del Congreso, en marzo pasado. Feijóo propone un visado por puntos para inmigrantes condicionado a trabajos donde “falta mano de obra” y con una “cultura” próxima.

Feijóo acusa a Abascal de “antisistema” y de “no respetar a España” mientras PP y Vox se acercan en Extremadura

Virginia Martínez | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_