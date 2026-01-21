Abascal culpa del accidente de Adamuz al Gobierno: “La corrupción mata”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que “la corrupción mata” y ha vinculado el ingreso en prisión del anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de su exasesor Koldo García, que fue consejero de Renfe Mercancías, así como la imputación de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, con el accidente de Adamuz, que ha dejado un saldo provisional de 42 fallecidos. Según Abascal, la decisión del gestor de la infraestructura ferroviaria de reducir “drásticamente” la velocidad en algunos tramos de la red tras el siniestro, parcialmente levantada más tarde, es “una clara declaración de autoinculpación”.

En un acto organizado por Madrid Foro Empresarial, patrocinado por Ibercaja, Abascal ha respondido a las críticas de quienes le acusan de sacar provecho partidista de la tragedia asegurado que los españoles no esperan de él que muestre sus sentimientos ―“no quieren un político plañidera”, ha dicho― y que su obligación es “denunciar la corrupción y la mentira del Gobierno”, subrayando que maquinistas, ingenieros y usuarios de la alta velocidad lleven meses denunciaran deficiencias del servicio. “El luto y el silencio no pueden servir para tapar la corrupción, que destruye la confianza en las instituciones”, ha enfatizado.

Tras afirmar que Renfe y Adif son los mayores receptores de los Fondos Next Generation de la UE, ha asegurado que el mantenimiento de las infraestructuras “brilla de su ausencia” y España está sufriendo una “tercermundalización” de los servicios públicos, mientras sigue aumentando la presión fiscal y el gasto político. A su juicio, el accidente de Adamuz “no es un caso aislado” sino “una catástrofe más” que ha sumado a la gestión de la pandemia, la dana o el volcán de La Palma. “No hay respuestas y ahora nos dicen que tenemos que esperar un año o año y medio a tener respuestas, pero algunos saben que la corrupción mata”, ha añadido, aludiendo al tiempo necesario para que concluya la investigación oficial.

El Gobierno tachó a Abascal de “ruin” después de que el domingo por la noche, poco después del accidente, asegurase que “nada funciona bajo la corrupción y la mentira”.