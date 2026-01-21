Última hora del accidente de tren en Córdoba, y del choque de Rodalies en Barcelona | La Generalitat no reactivará el servicio de Rodalies “hasta tener la seguridad de que toda la infraestructura está a punto”
Las primeras hipótesis sobre el siniestro apuntan al desprendimiento de un talud de tierra | Adif suspende la circulación ferroviaria en toda la red de Cataluña | Tercer día de rescate y segundo de luto por el accidente de trenes en Adamuz
Sílvia Paneque, la consejera de Territorio y portavoz del Govern de la Generalitat, ha confirmado este miércoles que las primeras hipótesis sobre las causas que este martes al anochecer provocaron un grave accidente de tren en las cercanías de Barcelona “apuntan al desprendimiento de un talud de tierra, justo en el momento en que pasaba el tren”. El tren descarriló en un tramo que queda comprendido entre los municipios de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia y provocó la muerte de una persona y más de treinta heridos. El suceso propició la suspensión de todo el servicio de Rodalies y la portavoz del Govern asume que hoy se viene un caos para la movilidad en Cataluña, en declaraciones a Catalunya Ràdio. La cancelación del tráfico de trenes se alargará “hasta tener los informes que toda la red es segura”. Mientras, los equipos de rescate y de investigación del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) afrontan este miércoles, segundo día de luto nacional, una nueva jornada —la tercera— de trabajos en la zona del siniestro. Ya se han localizado a 42 víctimas mortales y el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a 25 de ellas a través de las huellas dactilares.
La Generalitat pide "comprensión y colaboración" a los ciudadanos
El consejero de la Presidencia Albert Dalmau, que está al frente del Govern mientras dure la baja por enfermedad de Salvador Illa, ha pedido “comprensión y colaboración a toda la ciudadanía” después de que, ha dicho, ayer “fue un día trágico para el país”.
Dalmau manifiesta que “la principal prioridad es revisar toda la infraestructura de Rodalies antes de retomar el servicio con plenas garantías de seguridad”. El Govern evita dar previsiones sobre en qué momento podrán volver a circular los trenes, y en apunte en las redes sociales el consejero Dalmau se ha limitado a manifestar que será “lo antes posible”.
Los trenes de alta velocidad operan con normalidad en Barcelona-Sants
Mientras los pasajeros de Rodalies esperan delante de la entrada de Rodalies Renfe sin ninguna alternativa, los trenes de alta velocidad operan con normalidad en la estación Barcelona-Sants. La tradicional fila de los rayos X avanza con tranquilidad para destinos programados como Madrid, Zaragoza, Valencia o Málaga. “Son vías diferentes, el problema está en los servicios dentro de Cataluña”, informa uno de los funcionarios de AVE preguntado por la normalidad del servicio.
El maquinista del tren Iryo contra el que este domingo impactó un Alvia a la altura de Adamuz (Córdoba), causando al menos 42 muertos, contactó por teléfono con el centro de mando de Atocha a las 19.45 horas para informarle de que su convoy había sufrido “un enganchón” a consecuencia del cual había descarrilado. La transcripción de la conversación, que ha adelantado Cordopolis/elDiario.es y cuyo contenido íntegro ha confirmado EL PAÍS en fuentes cercanas a la investigación, refleja también que el conductor no fue consciente en un primer momento de que otro tren estaba implicado en el suceso y había chocado con los últimos vagones del suyo.
Incertidumbre en Sants por la suspensión de Rodalies
Centenas de pasajeros pasan por la estación de Sants este miércoles y muchos de ellos solo se enteran allí de que hay una interrupción del servicio de Rodalies. “¿Cómo que no funciona? ¿Cuál es la alternativa?”, son dos de las muchas preguntas que hacen los pasajeros a los funcionarios de Rodalies-Renfe, que no se atreven a hacer ninguna previsión sobre la reanudación del servicio. “No hay tren. No lo sabemos. En cuatro horas, en dos días. Hasta que nos autoricen”, comenta una de las funcionarias.
La Generalitat no reactivará el servicio de Rodalies “hasta tener la seguridad de que toda la infraestructura está a punto”
Sílvia Paneque, la consejera de Territorio y portavoz del Govern de la Generalitat, ha confirmado que las primeras hipótesis sobre las causas que este martes provocaron un grave accidente de tren en las cercanías de Barcelona “apuntan al desprendimiento de un talud de tierra, justo en el momento en que pasaba el tren”. El tren descarriló en un tramo que queda comprendido entre los municipios de Gelida y Sant Sadurní d'Anoia y provocó la muerte de una persona y más de 30 heridos.
El suceso provocó la suspensión de todo el servicio de Rodalies y la portavoz del Govern asume que este miércoles se viene un caos para la movilidad en Cataluña. “Hay un principio superior, la seguridad”, ha justificado Paneque, en declaraciones a Catalunya Ràdio.
La cancelación del tráfico de trenes se alargará “hasta tener los informes que toda la red es segura”. Hay una reunión del comité de seguridad prevista para las 9.30 de la mañana. “La Generalitat no dará la orden de reanudación del servicio hasta tener la seguridad de que toda la infraestructura está a punto”, ha aseverado la consejera de Territorio.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha suspendido en la madrugada de este miércoles la circulación ferroviaria de toda la red de Rodalies de Cataluña después de que descarrilaran dos trenes y, en uno de ellos, muriera uno de los maquinistas y decenas de viajeros resultaran heridos. La jornada del miércoles arranca con 400.000 usuarios huérfanos de transporte ferroviario y con la incógnita de si hallarán una alternativa de movilidad a la espera de que se acredite que toda la red ferroviaria catalana es segura. “La prioridad es la seguridad de los usuarios y de nuestros trabajadores”, ha manifestado esta mañana Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Cataluña. La compañía no da ninguna previsión de recuperación del servicio “hasta que esté todo explorado”.
Huelva suma ya más de una veintena de fallecidos en el accidente ferroviario
Conforme el equipo de médicos forense avanza en las autopsias, la identificación de los cadáveres rescatados en el accidente ferroviario de Adamuz confirma los peores presagios a las familias de la provincia de Huelva que aguardan noticias sobre los allegados que viajaban en el Alvia que descarriló camino de la capital onubense. Este martes el territorio sumaba cinco nuevos fallecidos a los 17 que se confirmaron el día después del siniestro.
A última hora de la tarde tanto el Recreativo de Huelva como el Getafe CF confirmaban la muerte de David Cordón, el padre de David Cordón Mancha, Davinchi, lateral izquierdo del equipo azulón y canterano del club onubense. Cordón, enfermero en el Hospital Juan Ramón Jiménez, había viajado hasta la capital de España para ver con su hijo, que está lesionado, el partido del Getafe y regresaba solo en el Alvia que descarriló. Permanecía desaparecido desde el domingo.
De Huelva eran también las cuñadas Manuela Barba y Esther Matito, de las que tampoco se sabía nada desde el pasado 18 de enero. La primera regentaba un negocio de ropa de trabajo en un polígono de la capital, donde era muy conocida por su implicación en actividades cofrades de la ciudad.
El Gobierno de Bolivia también informaba del fallecimiento de su compatriota Víctor Luis Terán Mita, que residía en Huelva y que iba a bordo del vagón 2 del Alvia. El consulado se ha movilizado para ofrecer apoyo a sus familiares.
El dolor también ha alcanzado a La Puebla del Condado donde se ratificó la muerte de la mujer de otro de sus vecinos, cuyo fallecimiento fue confirmado el lunes. El matrimonio había ido a Madrid a visitar a su hijo.
Las nuevas víctimas se suman a las que se fueron confirmando el lunes. Las primeras muertes confirmadas fueron las del matrimonio formado por la fotógrafa María Clauss y el periodista Óscar Toro. Después se confirmaron las de cuatro miembros de la familia de Aljaraque y Punta Umbría, que deja una niña de seis años como única superviviente, la de un opositor a funcionario de prisiones también puntaumbrieño, las de dos vecinos de Lepe, otros dos de Gibraleón, una madre y una hija de Isla Cristina, un funcionario de prisiones de Huelva y la de una abuela onubense que viajaba con uno de sus hijos, que permanece ingresado en el Reina Sofía, y sus tres nietos, que resultaron heridos, además del marido del matrimonio de La Puebla del Condado.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad de la situación del sistema ferroviario en España tras los accidentes de Adamuz (Córdoba), en el que el número de víctimas se eleva por el momento a 42, y el de Gelida (Barcelona), en el que falleció el martes un maquinista al descarrilar un tren de Rodalies al topar con un muro de contención que había caído a la vía debido a la lluvia.
