Última hora del accidente de tren en Córdoba, y del choque de Rodalies en Barcelona | La Generalitat no reactivará el servicio de Rodalies “hasta tener la seguridad de que toda la infraestructura está a punto”

Huelva suma ya más de una veintena de fallecidos en el accidente ferroviario

Conforme el equipo de médicos forense avanza en las autopsias, la identificación de los cadáveres rescatados en el accidente ferroviario de Adamuz confirma los peores presagios a las familias de la provincia de Huelva que aguardan noticias sobre los allegados que viajaban en el Alvia que descarriló camino de la capital onubense. Este martes el territorio sumaba cinco nuevos fallecidos a los 17 que se confirmaron el día después del siniestro.

A última hora de la tarde tanto el Recreativo de Huelva como el Getafe CF confirmaban la muerte de David Cordón, el padre de David Cordón Mancha, Davinchi, lateral izquierdo del equipo azulón y canterano del club onubense. Cordón, enfermero en el Hospital Juan Ramón Jiménez, había viajado hasta la capital de España para ver con su hijo, que está lesionado, el partido del Getafe y regresaba solo en el Alvia que descarriló. Permanecía desaparecido desde el domingo.

De Huelva eran también las cuñadas Manuela Barba y Esther Matito, de las que tampoco se sabía nada desde el pasado 18 de enero. La primera regentaba un negocio de ropa de trabajo en un polígono de la capital, donde era muy conocida por su implicación en actividades cofrades de la ciudad.

El Gobierno de Bolivia también informaba del fallecimiento de su compatriota Víctor Luis Terán Mita, que residía en Huelva y que iba a bordo del vagón 2 del Alvia. El consulado se ha movilizado para ofrecer apoyo a sus familiares.

El dolor también ha alcanzado a La Puebla del Condado donde se ratificó la muerte de la mujer de otro de sus vecinos, cuyo fallecimiento fue confirmado el lunes. El matrimonio había ido a Madrid a visitar a su hijo.

Las nuevas víctimas se suman a las que se fueron confirmando el lunes. Las primeras muertes confirmadas fueron las del matrimonio formado por la fotógrafa María Clauss y el periodista Óscar Toro. Después se confirmaron las de cuatro miembros de la familia de Aljaraque y Punta Umbría, que deja una niña de seis años como única superviviente, la de un opositor a funcionario de prisiones también puntaumbrieño, las de dos vecinos de Lepe, otros dos de Gibraleón, una madre y una hija de Isla Cristina, un funcionario de prisiones de Huelva y la de una abuela onubense que viajaba con uno de sus hijos, que permanece ingresado en el Reina Sofía, y sus tres nietos, que resultaron heridos, además del marido del matrimonio de La Puebla del Condado.