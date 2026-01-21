Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
En directo
Accidentes ferroviarios
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Rodalies: la Cataluña que no funciona

Más allá del trágico accidente de ayer, todas las administraciones deben preguntarse por qué en un contexto de crecimiento económico y de la población el tren de proximidad pierde usuarios

Miquel Noguer
Miquel Noguer
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Cuando en la noche del lunes llegaban las primeras informaciones del descarrilamiento mortal del tren de Rodalies de Gelida (Barcelona) todavía reinaba la confusión sobre las consecuencias de otra salida de vía ocurrida minutos antes en el otro extremo de la red de las cercanías catalanas. Por suerte, este primer suceso, registrado entre Maçanet y Blanes, se saldó con un susto, caras de circunstancias y la sensación de sus sufridos usuarios de que habían superado otro día difícil en el transporte ferroviario catalán. Uno más.

Cataluña ha ganado dos millones de habitantes los últimos treinta años sin que su red de Cercanías haya experimentado ninguna mejora sustancial. Al contrario, la experiencia de los usuarios dice que los problemas de puntualidad, cancelaciones y pequeñas y no tan pequeñas incidencias se multiplican año a año. Hasta 632 entre 2022 y 2024 según Renfe. Y, más allá de las trágicas consecuencias de ayer y de la sensación de ser víctimas de un servicio pésimo por falta de mantenimiento, hay un dato que no engaña: desde 2018, hasta 2024, el sistema de Rodalies ha perdido 42.798 pasajeros en los días laborables. En 2018, viajaban en las líneas de Renfe 410.984 personas cada día laborable. Seis años más tarde lo hicieron 368.186. Esto, recordemos, en un contexto de incremento de la población y de la movilidad. La fuga de viajeros fue espectacular y muchos de estos pasajeros ya no toman el tren de proximidad ni gratis.

Son muchos los planes de mejora que se han anunciado bajo todas las administraciones que han gobernado tanto en Madrid como en Barcelona las últimas décadas. Pero los resultados hasta ahora, al menos a ojos de los usuarios, han sido nulos. Si bajo la administración de los gobiernos del PP la inversión fue casi inexistente, bajo los gobiernos socialistas se han anunciado planes de inversión que siempre han chocado con dificultades. Primero fue la necesidad de invertir en la alta velocidad y la gran recesión que llegó en 2008. Y después la dificultad de poner en marcha la máquina inversora en un sistema totalmente obsoleto que llevaba décadas abandonado. Ahora está en marcha un ambicioso plan que invierte en torno a 600 millones en mejora de líneas, compra de trenes y modernización de las estaciones, pero las consecuencias de la desinversión son tales que nadie espera ver mejoras sustanciales hasta dentro de un par de años.

Rodalies, cuando lo hace, llega tarde. El sistema se ha convertido en una losa para el crecimiento económico y el dinamismo social de Cataluña. Pasan los gobiernos, los ciudadanos no notan las mejoras y ven como los trenes más utilizados se han convertido en una simple arma arrojadiza sobre quien se queda con su gestión. El Gobierno y la Generalitat tienen ahora una última oportunidad para revertir la situación. Hay que seguir invirtiendo y dar garantías, no solo de seguridad -que nunca deberían cuestionarse- sino también de calidad de servicio. En 2026 los trenes de proximidad y su correcto funcionamiento son la primera garantía de cohesión social y territorial.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Miquel Noguer
Miquel Noguer
Miquel Noguer - twitter
Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Muere un maquinista del tren de Rodalies que chocó contra un muro en Gelida (Barcelona)

Sergi Llanas / Alfonso L. Congostrina / Nacho Catalán (Gráfico) | Gelida / Barcelona

Cataluña afronta una mañana de miércoles sin trenes de Rodalies: 400.000 usuarios sin alternativas

Alfonso L. Congostrina / Lorraine Delorenzo | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_