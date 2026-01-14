Feijóo acusa a Abascal de “antisistema” y de “no respetar a España” mientras PP y Vox se acercan en Extremadura

El jefe de la oposición se defiende del presidente de los ultras, que arremete contra él por aceptar la cita con Sánchez. El Partido Popular y la extrema derecha han mantenido ya la primera reunión en Extremadura

Cruce de acusaciones entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en medio de una semana clave para las negociaciones de PP y Vox en Extremadura. Y con Pedro Sánchez como objeto de la discusión. El líder del los ultras cargó este martes contra el jefe de los populares por haber aceptado la cita en La Moncloa el próximo lunes para abordar asuntos de política exterior, al considerar Abascal el gesto de “contradicción insoportable” que legitima al jefe del Ejecutivo. Horas después, Feijóo se ha defendido de la acometida acusando a Abascal de “antisistema” y de “no respetar a España”, en una entrevista en Telecinco. En paralelo, PP y Vox acercan posturas en Extremadura: mantuvieron este martes, según fuentes del partido ultra, la primera reunión en Mérida para negociar el Gobierno de la presidenta en funciones, María Guardiola.

“Yo respeto a mi país, no soy el presidente de un partido antisistema y, por tanto, creo que mi responsabilidad es acudir cuando el presidente del Gobierno, sea el que fuere, incluso Sánchez, me cita como presidente del Gobierno de España”, ha señalado el líder del PP. “Voy [a la reunión] por respeto a la presidencia del Gobierno de España. Le tengo mucho respeto a las instituciones de mi país. No tengo muchas expectativas, voy por respeto a la presidencia del Gobierno España. Aquel que no respeta a la presidencia del Gobierno de España, no respeta a España”, ha sentenciado Feijóo sobre Abascal.

La batalla dialéctica entre los dirigentes de PP y Vox se produce en una semana en la que la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, mantuvo ya este martes la primera reunión con la formación de Abascal para negociar el Gobierno de la comunidad. “Hay sintonía entre ambas formaciones y predisposición a llegar un entendimiento tras el encuentro”, afirman fuentes de Vox. Del lado de los ultras, los negociadores son Montserral Lluis, secretaria general adjunta de Vox, y Óscar Fernández, candidato del partido. Por parte del PP, serán Guardiola y el consejero de Presidencia en Funciones, Abel Caballero.

El jueves se desveló que la candidata popular iba a ofrecer a los ultras entrar en su Ejecutivo autonómico, ya que en el Partido Popular sostienen que la extrema derecha no sufre desgaste institucional al situarse fuera de los gobiernos.

Abascal respondió el domingo con otro órdago al doblar la apuesta y situarse en una posición de máximos: pide al PP una vicepresidencia, varias consejerías en un número “proporcional” a los resultados del pasado 21 de diciembre y que Guardiola asuma su “programa”. Aunque este martes rebajó sus exigencias al aclarar que para su partido entrar en los gobiernos autonómicos “no es la cuestión principal”, sino que “la cuestión principal es que se cambien las políticas, que veamos un cambio de rumbo” y subrayó que el acuerdo en Extremadura con el Partido Popular dependerá “de la actitud” de Guardiola. La Mesa de la Asamblea extremeña se constituye el próximo martes, por lo que las conversaciones han de acelerarse estos días si sendos partidos quieren sellar un acuerdo tanto sobre la composición del órgano del Parlamento regional como del Gobierno.

Pese a cargar contra Abascal, acto seguido, Feijóo también ha apelado al líder de Vox para facilitar la formación del Gobierno de María Guardiola. “Cuando un partido se presenta a las elecciones, será porque quiere gobernar y, si los electores le eligen de tercera fuerza, tendrá que hacer dos cosas: o facilitar que gobierne el que gane, absteniéndose, o bien formando parte de un Gobierno con el que gana para dar estabilidad”, ha indicado en línea con las declaraciones ya hechas a principio de año. “Vox ha ganado un buen resultado y ahora tenemos que dar un Gobierno”, ha apreciado. La extrema derecha se disparó en Extremadura del 7% al 16% de los votos y de 5 a 11 escaños.