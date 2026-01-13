Sánchez y Feijóo se reunirán el lunes para abordar el envío de tropas a Ucrania y la política de defensa

Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez mantendrán un encuentro bilateral el lunes en medio de un clima de confrontación total. Los gabinetes de La Moncloa y de Génova se han puesto en contacto en la mañana de este martes para abordar la ronda de contactos con los partidos impulsada por el presidente del Gobierno sobre el envío de tropas de paz a Ucrania en el caso de que acabe la guerra.

El líder del PP ha aceptado acudir a la cita y ha propuesto el próximo día 19, pero pone condiciones: ha pedido “ampliar el objeto” de los temas a tratar en política exterior y se muestra reacio a ofrecer su apoyo. El equipo del jefe del Ejecutivo ha aceptado la fecha planteada —que se producirá 10 meses después del último encuentro—, y ha asegurado que se informará al jefe de la oposición “de la estrategia de seguridad y diplomacia” que está desplegando el Ejecutivo.

Feijóo acudirá a la cita después de haber ido subiendo el tono aún más contra Sánchez durante los pasados meses. Este mismo domingo, el líder del PP apuntó otra vez a una futura imputación del presidente. En medio de esa batalla total, La Moncloa ha contactado este martes con Génova para que Feijóo acuda a la ronda de contactos por el envío de tropas de paz a Ucrania. Los populares ya habían confirmado que asistirían a la reunión, pero con todas las reservas.

“Desde el Partido Popular hemos solicitado ampliar el objeto de la misma porque nuestra responsabilidad no es hablar de lo que Sánchez necesita, sino de todo lo que preocupa a los españoles”, ha señalado el gabinete de Feijóo en un comunicado. El PP quiere conocer “los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad” y “las prioridades estratégicas que están siguiendo en política exterior”. Y advierten: “El PP no apoyará ninguna decisión en materia de defensa que se plantee de forma aislada, como pretende con el envío de tropas. Nuestra posición es someter a votación vinculante todo el presupuesto y estrategia militar y la política exterior. Si hay razones inexplicables por las que no pueda atender esta exigencia, el PP le recomienda que centre sus esfuerzos en convencer a cualquiera de sus socios de legislatura”.

“El presidente del Gobierno estará encantado de recibir al líder de la oposición este lunes y explicarle los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo”, han respondido fuentes gubernamentales. “También le informará de la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando el Gobierno para responder a ellos, algo que el Ejecutivo viene haciendo de forma regular ante el Congreso y los medios de comunicación”, remachan. Sánchez y Feijóo mantuvieron su último encuentro bilateral el pasado 13 de marzo y también con la política exterior y defensa como asunto central de la reunión.

El problema para Génova, en su estrategia de rechazo total a todo lo que salga de La Moncloa, es que deja en el aire su apoyo al envío de tropas mientras otros dirigentes europeos de su partido sí son favorables. Entre ellos, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, muy cercanos a Feijóo. Pero, aun así, el PP se muestra reacio.

El líder popular habló en público por primera vez de la cuestión este domingo, durante la clausura de la 28ª reunión interparlamentaria del Partido Popular en A Coruña. “Si creen que van a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olvide”, dijo. “Si la seguridad nacional y europea requiere del Partido Popular, que lo explique, pero que lo expliquen todo, que lo expliquen al detalle, euro a euro”, añadió. Este martes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha echado más leña el fuego. “No permitiremos que Sánchez utilice la seguridad nacional, la política exterior y la defensa como cortinas de humo para tapar su precariedad parlamentaria, su corrupción masiva y su descomposición política”, ha aseverado en unas declaraciones distribuidas a los medios.

Autorización del Congreso

Fue la semana pasada cuando Sánchez avanzó que impulsaría una ronda de contactos con todos los grupos políticos, a excepción de Vox, para enviar tropas de paz a Ucrania. El despliegue militar que España puede enviar a Ucrania incluye a instructores, ingenieros, artificieros y observadores. Todo dentro de la misión europea, cuyo objetivo, una vez que haya alto el fuego, será reforzar el diezmado sistema de defensa de Kiev.

La decisión del Gobierno de sumarse a esa misión con el envío de tropas españolas pasa por la autorización del Congreso, muy fragmentado, y con el PSOE enfrentado también con los socios de investidura por otras cuestiones como el último anuncio de vivienda sobre exenciones fiscales para los arrendadores que no aumenten el alquiler a los contratos que venzan este año. Sumar abrió la puerta a la participación de tropas para verificar los acuerdos de paz, mientras que PNV y EH Bildu son prudentes y Podemos y BNG rechazan la propuesta. Sánchez anunció después que España también enviará tropas de paz a Palestina cuando haya un acuerdo.