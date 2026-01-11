Feijóo propone reformar el suplicatorio para que ningún político aforado del Congreso “esquive la justicia”

Tras una semana marcada por el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el Partido Popular trata de devolver los casos de corrupción a la primera línea de la agenda mediática. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este domingo que su partido quiere reformar el suplicatorio, el requisito judicial para que un diputado o senador nacional, en su condición de aforado, pueda ser imputado por el Tribunal Supremo. Y que consiste en el paso previo necesario a través de una autorización que otorga el pleno del Congreso mediante votación para que el alto tribunal pueda encausar a los parlamentarios. “Nadie puede descartar que llegasen a usar la figura del suplicatorio para esquivar la justicia”, ha asegurado Feijóo en referencia velada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Ningún político puede tener derecho puede asegurarse la impunidad. La historia no amnistiará al sanchismo y, mi Gobierno, tampoco”, ha añadido el jefe de la oposición en un acto en A Coruña.

El PP propone que el Congreso mantenga “la capacidad de negar un suplicatorio” mediante esa votación en pleno. Pero que, si se vota, la causa no quede “sobreseída de manera definitiva” y, “cuando ese aforado deje el acta”, la causa continúe, explican fuentes de Génova. Feijóo ha hecho este anuncio en el marco de la 28 reunión interparlamentaria en A Coruña, donde el PP ha concentrado a decenas de diputados y senadores nacionales, parlamentarios autonómicos y europeos durante el fin de semana en el inicio del año político.

“No valen medias tintas, no valen meros retoques cosméticos. Todo se investigará y se sabrá”, ha proclamado el líder del PP en la ciudad gallega. “Es por justicia e higiene democrática. Las leyes no estaban preparadas para tener un presidente que no cumple la ley. Ni siquiera la Constitución estaba preparada para que el primer incumplidor sea el Gobierno. Y yo voy a garantizar que nunca nadie pueda volver a hacerlo”, ha remachado.

Además de la propuesta de eliminar el suplicatorio, el Partido Popular se comprometió también este sábado a que, si su líder es investido presidente del Gobierno en el futuro, impulsará un sistema de financiación autonómica alternativo al propuesto este viernes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ese nuevo modelo sería presentado en menos de un año desde que Feijóo llegase a La Moncloa. Y será “algo mejor” que el planteado por el Gobierno central de Pedro Sánchez, añaden fuentes de Génova, que no descarta incluir la ordinalidad como criterio, pero con un “equilibrio” distinto al de Montero. Feijóo pretende salvar las diferentes demandas de los barones de sus territorios satisfaciendo en torno al 80% de sus peticiones para contentar a todos, pero sin llegar a máximos.

Mientras, lo consejeros de Hacienda del PP sí acudirán el próximo miércoles a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado por Montero bajo un clima de tensión máxima. Y, el próximo domingo, Feijóo ha agendado una nueva cumbre extraordinaria de presidentes autonómicos en Zaragoza, en medio de la precampaña aragonesa, centrada precisamente en financiación autonómica para exhibir su frente común, como así comunicó a puerta cerrada en el plenario del Palexco el líder del PP a los suyos a última hora de la jornada. Este domingo clausurará la convención con un discurso.

También en la carrera a las urnas aragonesas del 8 de febrero, el PP interrogará en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado a Francisco Salazar, excolaborador estrecho de Sánchez acusado de acoso sexual dentro del PSOE. “Sánchez es al delito lo que el mar a la ciudad de A Coruña, lo rodea, lo penetra...”, consideró el portavoz del grupo parlamentario Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, durante su turno de palabra en una de las charlas.