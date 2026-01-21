Huelva llora la muerte de 27 fallecidos en el accidente ferroviario

Las familias de la provincia aguardan noticias sobre los allegados que viajaban en el Alvia que descarriló camino de la capital onubense

Conforme el equipo de médicos forenses avanza en las autopsias, la identificación de los cadáveres rescatados en el accidente ferroviario de Adamuz confirma los peores presagios a las familias de la provincia de Huelva que aguardan noticias sobre los allegados que viajaban en el Alvia que descarriló camino de la capital onubense. Este martes el territorio sumaba nueve nuevos fallecidos a los 17 que se confirmaron el día después del siniestro. Huelva acogerá un homenaje de Estado a las víctimas el sábado 31 de enero, según han acordado por teléfono el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Durante la mañana se conocía el fallecimiento de Antonia Garrido, que había viajado a Madrid para acompañar a su hija que se examinaba de oposiciones a Ayudante a Instituciones Penitenciaras. Ella consiguió salir indemne del choque de trenes. Peor suerte tuvo Mario, otro compañero opositor, que también perdió la vida.

Bollullos Par del Condado también sufre los coletazos de la tragedia. Dos de sus vecinos que viajaban en los primeros vagones perdieron la vida tras el impacto con el Iryo. Venían de la capital de ver el musical El Rey León.

Los peores presagios se confirmaban en Punta Umbría, que a media tarde recibía la noticia de que la única de los seis vecinos que seguía desaparecida -contando la familia de Aljaraque, muy apegada a este municipio porque la madre era de allí- había sido identificada. Viajaba con su hijo y un amigo, que salvaron la vida, el último gracias a la intervención del joven de 16 años que volvía de pescar cuando chocaron los trenes. Díaz regentaba un puesto de pescado en el mercado de abastos del municipio costero.

A última hora de la tarde del lunes, tanto el Recreativo de Huelva como el Getafe CF confirmaban la muerte de David Cordón, el padre de David Cordón Mancha, Davinchi, lateral Izquierdo del equipo azulón y canterano del club onubense. Cordón, enfermero en el Hospital Juan Ramón Jiménez, había viajado hasta la capital de España para ver con su hijo, que está lesionado, el partido del Getafe y regresaba solo en el Alvia que descarriló. Permanecía desaparecido desde el domingo.

De Huelva eran también las cuñadas Manuela Barba y Esther Matito, de las que tampoco se sabía nada desde el pasado 18 de enero. La primera regentaba un negocio de ropa de trabajo en un polígono de la capital, donde era muy conocida por su implicación en actividades cofrades de la ciudad.

El Gobierno de Bolivia también informaba del fallecimiento de su compatriota Víctor Luis Terán Mita, que residía en Huelva y que iba a bordo del vagón 2 del Alvia. El consulado se ha movilizado para ofrecer apoyo a sus familiares.

El dolor también ha alcanzado a La Palma del Condado, donde se ratificó la muerte de la mujer de otro de sus vecinos; su fallecimiento fue confirmado el lunes. El matrimonio había ido a Madrid a visitar a su hijo.

Las nuevas víctimas se suman a las que se fueron confirmando el pasado lunes. Las primeras muertes confirmadas fueron las del matrimonio formado por la fotógrafa María Clauss y el periodista Óscar Toro. Después se confirmaron las de cuatro miembros de la familia de Aljaraque y Punta Umbría, que deja una niña de seis años como única superviviente, la de un opositor a funcionario de prisiones también puntaumbrieño, las de dos vecinos de Lepe, otros dos de Gibraleón, una madre y una hija en Isla Cristina, un funcionario de prisiones en Huelva y la de una abuela onubense que viajaba con uno de sus hijos, que permanece ingresado en el Reina Sofía, y sus tres nietos, que resultaron heridos, además del marido del matrimonio de La Palma del Condado.

Llegada de los féretros

La confirmación de las identidades de los fallecidos abre las puertas a otro duro trance de esta tragedia, enterrarlos. A lo largo de esta tarde, Huelva, Aljaraque o Isla Cristina van a recibir los féretros que han salido durante esta mañana de Córdoba.

El Ayuntamiento de Aljaraque lleva desde esta madrugada preparando el polideportivo municipal para que sirva de capilla ardiente para los cuerpos de la familia Zamorano Álvarez, que se espera que arriben a la localidad onubense en las próximas horas. Durante la mañana han ido llegando coronas de flores al pabellón. En ese lugar se celebrará su funeral este jueves a las 11 de la mañana.

A esa misma hora también está prevista la misa por Pepi y María, en Isla Cristina, que ha fijado para las 20 horas de este miércoles la llegada de sus féretros.

El primer funeral por las víctimas del descarrilamiento ha tenido lugar a las cinco de esta tarde en Gibraleón, que ha enterrado a José María Martín, de 37 años, que había ido a Madrid a pasar el fin de semana con su novia, una de las supervivientes.