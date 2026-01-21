El número de víctimas mortales asciende a 43 tras hallarse otro cadáver entre los restos del Alvia

El operativo de rescate sigue trabajando sin tregua en Adamuz (Córdoba). Este mediodía ha localizado a la víctima número 43 del accidente ferroviario ocurrido este domingo a las afueras de la localidad cordobesa. El cuerpo se encontraba entre los restos de los dos vagones del tren Alvia que habían caído a un talud, según han confirmado fuentes oficiales. Hasta el momento hay 45 denuncias de personas desaparecidas, por lo que no se descarta que se pueda hallar algún cuerpo más mientras continúan los trabajos sobre el terreno, aunque no ha trascendido si algunas de esas denuncias puede referirse a una misma víctima. Así que quedan dos cuerpos por rescatar.

Los trabajos se centran en retirar todos los convoyes de las vías para, después, reconstruirlas y recuperar lo antes posible la circulación. De manera paralela, la Guardia Civil continúa la investigación para aclarar lo ocurrido, como también hacen los especialistas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

El entorno de la zona cero, custodiada por la Guardia Civil, mantiene en todo momento un intenso tráfico con la entrada y salida de camiones y distinta maquinaria pesada que colabora en numerosas tareas, aunque la principal es retirar los trenes accidentados. Sobre las 2.40 horas de la madrugada dos enormes grúas —capaces de levantar 300 y 400 toneladas— consiguieron izar el vagón número ocho del tren Iryo, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Es el único que había volcado de ese convoy y donde se encontraban varias de las víctimas mortales. Una góndola —una especie de camión— lo ha trasladado posteriormente hasta una finca a pocos metros de las vías, donde permanecerá hasta que finalice la investigación para después, desguazarlo allí mismo, según estudian desde el operativo.

El objetivo planteado para este miércoles es que se repita ese traslado con los vagones seis y siete, que descarrilaron pero no llegaron a volcar. Pasadas las dos de la tarde, eso sí, las grúas todavía no habían realizado esa tarea. Mientras tanto, los vagones uno al cinco, que sí se mantuvieron sobre las vías, permanecerán en la zona hasta que la Guardia Civil lo requiera y, después, serán remolcados por una locomotora.

En la zona donde se ubican los restos del tren Alvia accidentado también hay un amplio equipo de trabajo. Durante la noche los profesionales —sobre todo del Consorcio Provincial de Bomberos de Córdoba— han trabajado en trocear con una cizalla de gran tamaño los vagones 1 y 2 —donde se ubicaba también la cafetería— que cayeron por un talud de varios metros. Es un trabajo “quirúrgico” según fuentes técnicas, para no afectar a los posibles cuerpos que todavía se encuentren entre los hierros. Es precisamente en esos trabajos donde se ha hallado a la víctima número 43, según ha confirmado la Junta de Andalucía. No se descarta que pueda haber más, puesto que hay 45 denuncias por desaparición. De momento hay 38 personas a las que los forenses han realizado la autopsia.

A primera hora de la mañana ya se había acabado de hacer pedazos el primero de los vagones Alvia y continuaban con el segundo. El objetivo es extraerlo de allí mientras varias excavadoras intentan estabilizar el entorno para que las pesadas grúas puedan trabajar con seguridad, según han explicado fuentes técnicas. Estas mismas fuentes han subrayado que la lluvia que ha caído en la zona durante la mañana no ha afectado a los trabajos, pero también que “en ningún caso” los beneficia. No se espera que cause problemas mientras no sea intensa, insistió un portavoz de Adif, que insiste que sus técnicos trabajan ya “de manera incipiente” en recuperar las vías. De momento apenas han podido retirar cables de catenaria y otros elementos que no afectan a la investigación. ˝Vamos con pies de plomo”, añaden desde Adif, cuyos especialistas esperan

“En cuanto puedan” retirar todo el material ferroviario de las vías, como traviesas afectadas, balasto, vías o los postes de catenaria y electrificación que han quedado arrasados a lo largo cientos de metros. “Tocará entonces prácticamente reconstruir todo de nuevo”, añaden las mismas fuentes.

En Adif advierten que cada paso se realiza “lentamente” porque “lo prioritario es el trabajo de los investigadores”, tanto de la Guardia Civil como de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). De hecho, miembros del equipo de criminalística de la Guardia Civil continúan en las vías, de hecho, practicando una inspección ocular y tomando muestras y fotografías para aclarar lo ocurrido, labor en la que también está inmerso personal de la CIAF, con una investigación paralela.

En paralelo, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado ya prácticamente a la totalidad de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. En total, se ha identificado plenamente a 41 víctimas, todas a través de las huellas dactilares. Con la práctica finalización de la identificación de víctimas, tan solo quedaría por identificar una última persona así como el último cuerpo hallado en el día de hoy, del que ya se ha realizado el levantamiento del cadáver y está pendiente de ser trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba. Durante esta tarde está previsto que los equipos forenses realicen esta última autopsia.