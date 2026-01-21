El accidente mortal de Rodalies enciende las críticas contra el Gobierno y la Generalitat

Los usuarios de la red ferroviaria de Rodalies en Cataluña llevan años montando en los vagones con los dedos cruzados para que el retraso en su viaje sea el menor posible. En los andenes se baraja un vocabulario recurrente: “inaceptable”, “inadmisible”, “vergüenza”, “incompetencia”, “tercermundista” o “penoso”. El accidente mortal de un tren en Gelida este martes al anochecer ha incorporado el término “peligroso” al paquete de adjetivos usado para definir el servicio que prestan Renfe y Adif. Incluso los maquinistas, de duelo por el fallecimiento del compañero de 27 años que estaba en la cabina en el momento del choque, han anunciado una huelga general hasta que no se les den garantías de seguridad para circular por las vías. El suceso de Gelida (Barcelona) suma un trágico capítulo en el libro de las desgracias de Rodalies y ha encendido las críticas políticas contra la Generalitat y el Gobierno por la supuesta dejación de funciones en el servicio y la infraestructura. “Esto es demasiado”, ha protestado Alberto Núñez-Feijóo, líder del Partido Popular, mientras que Junts per Catalunya ha lanzado una campaña de denuncia con el lema “Ya basta”.

El martes al anochecer, Rodalies certificó que las alegrías le suelen durar poco. La noticia de que se había saldado sin heridos un descarrilamiento entre Blanes y Maçanet de la Selva, en Girona, quedó rápidamente ennegrecida al saltar la alarma por otro accidente sucedido cerca de Barcelona, entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, y, esta vez sí, con malos presagios acerca del balance de posibles víctimas y heridos graves.

Más información Una red mayúscula y envejecida: los motivos que lastran a los trenes de Rodalies frente a los ferrocarriles catalanes

Mientras los servicios de emergencias faenaban en la oscuridad de las vías para auxiliar a los afectados, Alberto Núñez-Feijóo reaccionó con un mensaje en las redes sociales. “Esto es demasiado”, denunció, y aludió a su pesar “por el fallecimiento de otro maquinista”, en alusión a la reciente muerte del conductor del tren que se accidentó este domingo en Adamuz (Córdoba). El ministro de Transportes Óscar Puente replicó este miércoles por la mañana que el accidente mortal de Gelida “no tiene nada que ver con el servicio ferroviario”, y lo atribuyó a cuestiones meteorológicas. Puente subrayó que “se está hablando de descarrilamiento de forma impropia” y añadió: “Lo que se produjo fue un derrumbamiento de un muro como consecuencia de las lluvias, que produjeron un deslizamiento en la ladera del muro que cayó sobre la cabina del tren”.

El suceso toma visos de reincidencia. La misma línea R4, en el municipio cercano de Vacarisses, registró en 2018 otro accidente fatal, con un maquinista muerto y 49 heridos después de un derrumbamiento de tierras sobre la vía. Según el resumen oficial de incidencias en Rodalies y Regionales de los años 2022, 2023 y 2024, la R4 comparte con la R15 la primera posición en acumulación de fallos en sus respectivos servicios.

Junts per Catalunya, que hasta que decidió salir del Govern de la Generalitat en octubre de 2022 tuvo a su mando el área de Territorio e infraestructuras, ha registrado una petición para que comparezca en el Parlament para dar explicaciones la actual consejera Sílvia Paneque. “Hace tiempo que denunciamos el eterno maltrato de Rodalies. Hoy, una vez más, la realidad nos da la razón. Ya basta”, ha manifestado el partido, a través de una campaña centrada en subrayar que el Ministerio margina sistemáticamente a Cataluña. “Ya basta de desinversión del Estado y de la mala gestión de los socialistas en Rodalies”, ha criticado el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés.

El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, está al frente del Govern mientras dura la baja por enfermedad de Salvador Illa, y ha sido el encargado de pedir “comprensión y colaboración a toda la ciudadanía”, en una jornada que ha sido un caos para la movilidad en Cataluña.

“Los accidentes provocados por causas naturales son incontrolables, pero la no inversión, la dejadez del Estado en el servicio de Rodalies en Cataluña es lo que provoca que hoy todo el servicio se par por miedo, desconfianza e incapacidad”, ha manifestado el líder de Esquerra Oriol Junqueras. En la estrategia política de ERC está el pacto con el Gobierno para el traspaso a la Generalitat de la gestión de Rodalies. “Es la única solución sobre la mesa”, defiende Junqueras.

Cuando Salvador Illa asumió la presidencia de la Generalitat en el verano de 2024 hizo un discurso de investidura centrado en su voluntad de “transformar Cataluña” y verbalizó su compromiso de “mejorar la vida de todos y cada uno de los catalanes”. Esa transformación, y cualquier otra que se hubiera pretendido antes, ha esquivado a los usuarios de la red ferroviaria de Rodalies.

Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa, ha denunciado que la situación de Rodalies es “muy grave” y lo achaca a “la falta de inversión”. Colectivos de usuarios como ‘Dignitat a les Vies’ o la ‘Associació per la promoció del transport públic’ han denunciado que Adif “no está haciendo el esfuerzo necesario en el mantenimiento” de la infraestructura.

La consejera de Territorio Sílvia Paneque ha reconocido que la red arrastra déficits serios, pero que hay un plan de choque para introducir mejoras. “Quedan dos años para notar mejoras evidentes”, dijo en marzo del año pasado. Según ese vaticinio, queda por lo menos otro año de angustias.