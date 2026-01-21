Pasajeros de Rodalies abandonados en las estaciones: “No nos han avisado de nada”

Viajeros se enteran, en la estación de Sants en Barcelona, de la suspensión del servicio en toda Cataluña por dos descarrilamientos.

Ningún tren de Rodalies circula este miércoles por la mañana en toda Cataluña. Más de 400.000 usuarios se han visto afectados. Y puesto que el anuncio de la suspensión se produjo a medianoche, muchos ciudadanos han llegado a estaciones como la de Sants o Fabra i Puig, en Barcelona, sin saber que el servicio estaba interrumpido. “Había visto lo del accidente de ayer, pero no tenía ni idea de que afectaría a todo el sistema. No nos han comunicado nada por la aplicación”, explica César D., que a las siete de la mañana se dirigía a su trabajo desde Sants. La interrupción se ha producido después que, durante la noche del martes, dos trenes descarrilaran y, en Gelida (Barcelona), muriera uno de los maquinistas y decenas de viajeros resultaran heridos. Sin embargo, los usuarios se quejan de no haber recibido la comunicación necesaria. Al consultar a las 9.00 de la mañana cualquiera de los tramos de la línea R4, la aplicación oficial indicaba que el servicio estaba normalizado y que los siguientes trenes llegarían en algunos minutos, pese a que la circulación seguia completamente interrumpida.

La zona central de la estación de Sants ha amanecido con centenas de viajeros desorientados, sin saber cómo continuar su trayecto. La gran mayoría se enteraba de lo ocurrido por los altavoces que repetían el mensaje: “Información de servicio: los trenes de Rodalies y media distancia se encuentran fuera de servicio”, mientras trataban de buscar alternativas. “Tiene que haber algún otro plan, si no, no llego al trabajo”, decía una joven que se dirigía a Granollers. Los usuarios permanecían en la estación con el móvil en la mano, consultando mapas y aplicaciones de transporte. Preguntados por la situación, los empleados de Rodalies se limitaban a informar de que, por el momento, no había una solución prevista.

Pasada más de cuatro horas del horario de apertura oficial de la estación, un comunicado de Protección Civil orientaba a empresas y organizaciones facilitar el teletrabajo debido al impacto del accidente en Gelida y pedía evitar desplazamientos innecesarios.

Stephany Díaz, que tenía previsto ir a Gavà a trabajar, se encontró con un cartel improvisado al salir del metro de la línea 3 en Sants en el que se leía “Rodalies fuera de servicio”. Ana, otra pasajera que debía desplazarse a Granollers, no iba al trabajo, sino a unas prácticas de conducción. “Ahora estoy intentando avisar para que no me las cobren. Espero que sí”, explica.

Tampoco los empleados de Renfe tenían claras qué alternativas se ofrecían. “Autobuses… no sé. Están en la calle, pregunta allí”, respondía una empleada. “No esperes, puedes esperar todo el día” ha comentado otra a un pasajero desorientado.

Pese a la falta de comunicación en los medios oficiales de Rodalies, Adif ha justificado que “el servicio permanecerá suspendido hasta que finalice la revisión de la infraestructura” y que no hay previsión de normalización a lo largo del día. Iluminada Flores, dominicana residente en Barcelona, también se vio afectada. “Por Dios, el accidente de Córdoba y ahora esto. Mi familia me ha llamado toda preocupada”, cuenta. Tenía previsto ir hasta L’Hospitalet. Aunque hay metro, prefería el tren", lamenta Flores.

Un vigilante de segurida pasa por delante de los tornos de acceso cerrados a los trenes de Rodalies en la estación de Sants de Barcelona. Kike Rincón Ambiente de la Estación de Sant Adrià este miércoles tras el accidente mortal que se produjo anoche en Gelida (Barcelona). Alejandro García (EFE) Máquinas expendedoras de los billetes de Rodalies en la estación de Sants permanecen fuera de servicio. Kike Rincón Varias personas hacen cola para coger autobuses interurbanos por el corte de servicio de Rodalies en toda Cataluña en la estación de Fabra i Puig de Barcelona. Kike Rincón Pasajeros pasan por delante de un cartel que informa de la suspensión del servicio de Rodalies en toda Cataluña por el descarrilamiento de dos trenes. Kike Rincón Personal de Rodalies informa a los viajeros de la suspensión del servicio por a causa de los dos descarrilamientos. Kike Rincón

Anderson, trabajador de la construcción, iba a desplazarse hasta Cubelles con otros cuatro compañeros. “A mí me afecta personalmente porque pierdo el día de trabajo, pero también es verdad que me parece bien que lo revisen todo”, afirma. Aun así, subraya que los problemas en los tramos de Rodalies no son nuevos. “Ayer tardamos tres horas en un trayecto que normalmente son 50 minutos. La R4 va muy mal”. Una opinión que comparte César: “Ayer ya fue un retraso de más de una hora. Está bien que lo revisen todo. Quién sabe, a ver si así la R1 se organiza de una vez”.

Los incidentes en Rodalies no es ninguna novedad para los usuarios que utilizan todos los días el transporte público. Los retrasos habituales han sumado más de 291 días perdidos y 2,4 millones de viajeros afectados en los últimos tres años en Cataluña. Sin embargo, las interrupciones totales dejaron de ser excepcionales en 2025. “Entiendo el bloqueo de un tramo, o de una línea en específico. Pero se está normalizando muchísimo la interrupción total”, alerta un pasajero incómodo.