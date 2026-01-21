Ir al contenido
Accidente trenes Adamuz

Audio | Otro tren en la zona del accidente de Adamuz perdió tensión y Atocha le contestó: “sí, tenemos un enganchón”

Este viaje acabará detenido poco antes del lugar del accidente

Llamada de un tercer tren, el 2181, al centro de mando a las 19.46
Carlos E. Cué
Carlos E. Cué
Madrid -
19:45:02 del pasado domingo. El centro de mando de Adif en Atocha recibe la primera llamada del maquinista del tren Iryo en el que informa de que ha sufrido un “enganchón” a la altura de Adamuz.

Un minuto después ese mismo centro de mando recibe una segunda comunicación. Es el maquinista del tren 2181, un AVE que ha salido de Sevilla a las 18:43. El conductor asegura que falta tensión en la catenaria. Acaba de pasar por la bifucarción de Alcolea (Córdoba) en dirección a Adamuz. Este tren acabará detenido poco antes del lugar del accidente. Esta es la conversación.

19.46.07, otro tren, el 2181, que está pasando por la zona, dice que hay una “falta de tensión en catenaria mientras circula entre Adamuz y Bifurcación Alcolea por vía 1″.

Control: 2181, aquí Atocha, dígame.

Maquinista de 2181. Era comentarle, ¿sabéis si hay algún problema con la tensión? Me está marcando corriente demasiado baja y no...

C. Tienes corriente de tracción?

M. No me marca tensión de línea.

C. Mira, escucha, tenemos ahí un enganchón, creo, baja pantógrafos, anda.

M. Venga, te los bajo.

