Descubrir la arquitectura de Nou Barris o una fiesta del libro musical

El 48h Open House se reparte por la periferia el mismo fin de semana que llega el Book Music Festival o el 30 aniversario del Museu d’Història

Imagen del grupo de vivienda de Canyelles.
Joan Bofill
Barcelona -
Música, literatura, historia y arquitectura. Son todos los ingredientes de los planes que ofrece la ciudad en este fin de semana para despedir febrero: Nou Barris abre las puertas de castillos, torres y equipamientos en una extensión del 48h Open House, el Casinet d’Hostafrancs acoge el Book Music Festival (un Sant Jordi alternativo para melómanos lectores) y el Museu d’Història de Catalunya celebra sus 30 años con torneos, recreaciones y jornada de puertas abiertas.

Open Barri: descubrir Nou Barris a través de sus edificios

Queda más de medio año para que se repita una de las fiestas de la arquitectura que más público congrega, el 48h Open House. En un fin de semana, esos edificios que suelen verse sólo por fuera abren sus puertas a todo el que quiera visitarlos, como monumentos, edificios administrativos o casas espectaculares repartidos por toda Barcelona. Pero para celebrar que este año la ciudad es la capital mundial de la arquitectura, sus impulsores han decidido replicar esa iniciativa a pequeña escala y por barrios periféricos. Se llama Open Barri y se han programado tres: en Nou Barris, La Marina y Vallvidrera. La primera (en el distrito de Canyelles, la Guineueta o Roquetes) se celebra este fin de semana y permitirá ver, desde dentro, el Castillo de Torre Baró (ctra. Alta de les Roquetes, 309), el Parque de Bomberos de Sant Andreu (Av. Rio de Janeiro, 70), la Torre Calinova (Psg. Valldaura 218) o el grupo de viviendas de Canyelles (Via Fabència, 43) que fueron un símbolo del final del barraquismo en los años setenta. En total, treinta espacios que abren en distintos horarios del sábado y el domingo y por ello recomendamos consultar previamente su web. Esta será la edición de invierno y en primavera la iniciativa se trasladará (del 13 al 26 de abril) en edificios de La Marina y en verano (del 15 al 28 de junio) en Sarrià y Vallvidrera.

Book Music Festival: Vuelve el Sant Jordi musical

El Casinet d’Hostafrancs (C/ del Rector Triadó, 53) es la sede este fin de semana de la segunda edición de esta feria creada y pensada para los amantes de la literatura que habla de música. Se han instalado más de 40 editoriales y librerías para que los melómanos puedan bucear entre libros de su tema preferido y, además, se han programado charlas con autores como Jaime Gonzalo que presentará Psicòtic! Pau Riba & Dioptria (el sábado a las 11h) o con Joan S. Luna y José Montfort que hablarán de C.Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja (el sábado al mediodía). Para el domingo, destaca la conferencia de Kiko Amat hablando de los mejores libros de Pop (a las 12h) o la presentación de Malditos de Nacho Herrero (a las 16h). Una edición que cerrará con el concierto del productor Eric Fuentes, conocido también como líder de Unfinished Sympathy, a las 21h.

Celebrar los 30 años del Museu d’Història de Catalunya

Fue en el año 96 cuando abrió al público un nuevo museo en los antiguos almacenes generales de comercio. Era el único edificio conservado del antiguo puerto industrial de la ciudad y la idea era crear un espacio que difunda la historia catalana. Este fin de semana, el Museu d’Història de Catalunya celebra tres décadas con dos jornadas de puertas abiertas: el sábado (de 10 a 19h) se organiza el Cronomáster, un gran torneo de juegos de mesa y simulación histórica que irá des de la Prehistoria hasta el futuro y la distopía. También habrá un espacio dedicado a los Wargames, con recreaciones de batallas históricas como Waterloo, Stalingrad o Trafalgar. El domingo, el horario será de 10 a 14:30h.

