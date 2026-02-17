El juzgado de Montoro acumula ya 34 denuncias de víctimas del accidente de Adamuz

Está pendiente que la jueza decida si admite o no a las acusaciones populares en la causa

Ya son 34 las víctimas que han presentado denuncias ante el juzgado de Montoro que investiga el accidente de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 muertos el pasado 18 de enero, según han confirmado fuentes jurídicas a EL PAÍS. Las mismas fuentes han precisado que las autoridades han ofrecido al centenar de heridos participar como acusación en el procedimiento, al tiempo que señalan que aún está pendiente que la jueza decida si admite o no a las acusaciones populares que han pedido formar parte del procedimiento.

Las fuentes consultadas han indicado que ya se han abierto 148 diligencias previas que responden a los partes médicos recibidos en la plaza número dos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (antes Juzgado de Instrucción Número 2 de Montoro). “A todos ellos se les está realizando el ofrecimiento de acciones”, han señalado.

Por su parte, este mismo martes la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha manifestado en declaraciones a la prensa que la investigación va a ser “larga y compleja”. No obstante, ha subrayado que “se está trabajando” y que el ministerio público tiene un “empeño absoluto” en que “no se dilate” la causa y en que “se investigue todo”, según ha recogido Europa Press.

Tárrago ha indicado que “cada día van surgiendo diligencias nuevas” y que desde la Fiscalía ya han pedido que se explique “cómo se va a realizar la apertura” de las cajas negras de los trenes. A su juicio, lo “más oportuno que se efectuara por el órgano judicial que está realizando la investigación”.

De igual forma, la fiscal ha asegurado que el ministerio público ha pedido que “aparte del informe” que está realizando la comisión de investigación se sumen peritos especialistas en ingeniería de caminos para que “hagan también un informe para aportarlo a la causa”.