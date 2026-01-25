Detenido un joven en Madrid tras robar una cadena de oro al hijo del presidente de Colombia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor del robo de una cadena de oro a Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Los hechos ocurrieron sobre las 5.00 de este sábado en la Gran Vía de Madrid. Mientras la víctima iba a subirse a un taxi, un varón se le aproximó por la espalda y le arrancó el collar que llevaba al cuello, mediante el método del tirón, valorado en 6.000 euros.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, que se encontraban patrullando por la zona, escucharon cómo la víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio, mientras un hombre huía a la carrera en ese punto. Tras una persecución a pie por varias calles del centro de la capital, a la altura de la calle de la Puebla, próxima a la corredera Baja de San Pablo, el presunto ladrón fue alcanzado, después de tirar el collar al suelo.

La cadena fue recuperada y devuelta a su propietario, que no resultó herido y acudió a una comisaría del centro, en la calle de Leganitos, para cursar una denuncia. Tras los hechos, el hijo del presidente colombiano, visto recientemente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), pidió el libro de felicitaciones para dejar constancia por escrito de la rápida y exitosa actuación de los efectivos policiales. El arrestado, ahora acusado de un delito de robo con violencia e intimidación, tiene 23 años y en el momento de la detención portaba una gorra.