Misión resucitar el tren fantasma de Aguirre: el Estado evalúa una revolución en el transporte público del suroeste de Madrid

Transportes estudia la viabilidad de reactivar la conexión férrea de Móstoles con Navalcarnero con una explotación en “Y” que se combine con la llegada del Cercanías a Boadilla o Villaviciosa y buses a municipios colindantes

Costó 162 millones. Nunca se usó. Pero su infraestructura básica, que lleva hecha casi 20 años, ofrece ahora una oportunidad inesperada: rediseñar la red de transporte público del suroeste de Madrid, tanto en tren como en autobús, en colaboración con el Consorcio Regional de Transportes. Así se lo confirma a EL PAÍS una fuente del gobierno de España que conoce el proyecto para estudiar la viabilidad de resucitar el Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero que dejó sin terminar el gobierno de Madrid con Esperanza Aguirre (2003-2012), lo que incluye evaluar la opción de combinarlo con la extensión de la red férrea a Villaviciosa de Odón o Boadilla del Monte, que lleva tiempo en estudio. Una revolución en potencia del transporte público de la zona, que se podría hacer incluso en forma de “Y” con Móstoles como corazón; que beneficiaría a los cientos de miles de vecinos que la Comunidad tiene censados en esos municipios, y a otros tantos de los colindantes, gracias a líneas de bus; y que permitiría al gobierno de España (PSOE y Sumar) apuntarse un tanto en el pulso permanente que le mide con el de Madrid (PP).

“El tren a Navalcarnero parece que va a adelante, es más fácil”, dice una fuente del gobierno central con conocimiento del proyecto para hacer realidad el proyecto fallido de Aguirre. “En el otro caso hay que profundizar para reunir más información”, acota.

Esto se lee en documentación pública perteneciente al proyecto: “Asimismo, se analizará la movilidad de las localidades del entorno hacia las nuevas estaciones planteadas, de forma que se pueda diseñar, en colaboración con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, un esquema de transporte público que permita extender los beneficios de la/as nueva/as línea/as a otras poblaciones”.

Han pasado 20 años desde que OHL ganó el concurso de 360 millones de euros para unir con un tren Móstoles y Navalcarnero. Ni uno solo ha circulado desde entonces. Impulsadas por Aguirre, las obras se paralizaron en 2010, por falta de financiación de la concesionaria y con 8 de los 14,4 kilómetros del proyecto ya ejecutados, según datos del Gobierno regional. Desde entonces, la Comunidad y la constructora pleitearon en los tribunales para dirimir de quién era la culpa de los cambios en el proyecto (con un soterramiento no previsto) y la financiación (50 millones que reclamaba OHL). En 2021, el Consejo de Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso aprobó pagarle a OHL 162 millones por unos restos abandonados e incompletos. La constructora elevó esa cifra hasta los 188 al añadirle el IVA, según detalló en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Desde antes incluso, Madrid intenta que el Estado termine un proyecto que se inició en 2005 como un monumento a la confrontación: como la Administración central no avalaba el plan, la Comunidad tomó la iniciativa con Aguirre y María Dolores de Cospedal, entonces consejera de transportes, a la cabeza. Son años de ladrillo. De boom inmobiliario. El planteamiento atrae hacia los nuevos desarrollos a nuevos vecinos que luego se quedan en la estacada. Y en medio, anida, presuntamente, la corrupción.

“El germen de esta investigación fueron las informaciones facilitadas por unos confidentes, quienes, entre otras cosas, facilitaron el número de la cuenta a la que OHL habría pagado una comisión en el año 2007 relacionada con [la concesión del] contrato”, resumen en 2022 los investigadores de la Guardia Civil en su informe final sobre esta pieza del Caso Lezo. “Asimismo, informaron de que los destinatarios de estas comisiones habrían sido Ignacio González [presidente de Madrid entre 2012 y 2015] e Ildefonso de Miguel, a quienes les unía una estrecha relación de amistad, además de un vínculo profesional”, añaden.

Desde que se paralizaron las obras, la zanja que debía acoger las vías del tren recorre vacía los barrios de El Pinar y La Dehesa, en Navalcarnero. Es la huella bien visible que han dejado en el terreno unos trabajos nunca terminados para conectar a la red de Cercanías a cientos de miles de habitantes que suman esta ciudad, la de Arroyomolinos, y el desarrollo de Parque Coímbra-Móstoles. Al tiempo, la depresión del terreno evoca el sueño incumplido de transformar a Navalcarnero en un intercambiador para atraer hacia el transporte público a los vecinos de otros municipios madrileños (El Álamo, Sevilla La Nueva, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Aldea del Fresno…) y toledanos (Valmojado, Casarrubios o Ventas de Retamosa).

Una opción que recoge y multiplica exponencialmente ahora el contrato licitado a finales de 2025 por el gobierno de España para estudiar la “viabilidad de la conexión ferroviaria de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, y la extensión de sus beneficios a otros municipios del Suroeste de Madrid”.

Elecciones de 2027

“Actualmente, la Subdirección General de Planificación Ferroviaria, en el marco de diversos contratos y encargos, está abordando el análisis de viabilidad de diversas extensiones de los servicios de Cercanías de Madrid. En el ámbito suroeste y oeste de Madrid, se han analizado entre otras poblaciones, las extensiones a Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte”, se lee en la documentación publicada en el portal de contratación. “El presente contrato pretende analizar la viabilidad de la conexión ferroviaria de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, así como la compatibilidad de esta conexión con otras extensiones de Cercanías en su entorno”, se recalca. “Asimismo, se tratará de definir un esquema de transporte público que permita extender los beneficios de la nueva línea a otras poblaciones del suroeste y oeste de la Comunidad de Madrid”, se insiste.

Por todo ello, Transportes recoge en la licitación el objetivo de que se haga un doble análisis. De un lado, sobre “otras posibles actuaciones para dar servicio ferroviario a otros municipios del entorno y compatibilidad de la prolongación Móstoles-Navalcarnero con estas otras extensiones de la red de Cercanías, contemplándose la posibilidad de la bifurcación de la línea y una explotación en Y desde Móstoles”. Del otro, “de la movilidad en el entorno oeste y suroeste de Madrid, con el objetivo de plantear alternativas que combinen el ferrocarril con el autobús en aquellos municipios colindantes, optimizando las sinergias entre modos de transporte”.

Nada es seguro. Todo está en estudio. Lo que está claro es que la misma existencia de esta posibilidad abre un nuevo marco discursivo de cara a las elecciones autonómicas de 2027, en las que la izquierda lucha por recuperar el voto del sur de Madrid.