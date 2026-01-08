Baloncesto en el Bernabéu, F-1 y 18 millones para el Eurobasket de 2029: Ayuso multiplica su apuesta por el Madrid de los espectáculos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso posa junto a varios aficionados antes del partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que se disputó en noviembre en el Bernabéu.

La región, que cerrará 2026 con su primer gran premio en Ifema, arranca el año con un acuerdo récord para acoger los partidos de España en el torneo continental

El año que terminará con la primera edición del nuevo gran premio de F-1 de Madrid, empieza con un patrocinio deportivo de récord en la región: el gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) pagará 18.271.000 euros por acoger en la capital de España una treintena de partidos del Eurobasket de 2029, cuyo duelo inaugural se disputará en un templo del fútbol como el Bernabéu. El acuerdo, recogido este miércoles en el boletín oficial de la región, y aprobado a finales de 2025 por el consejo de gobierno, según documentación vista por EL PAÍS, explicita a través de la designación de Madrid como sede del torneo continental el choque de modelos que se medirá en las elecciones autonómicas de 2027. Es el Madrid de los espectáculos que parece impulsar el PP contra el Madrid de los barrios que dicen defender Más Madrid, PSOE y Vox. El gobierno regional, explica un portavoz, nunca había pagado tanto por un patrocinio de estas características desde que Díaz Ayuso es presidenta (2019).

“No nos parece mal que en Madrid se celebren eventos como el Eurobasket”, dice una fuente política de Vox con galones en el partido a nivel nacional y regional. “Lo que no compartimos es el modelo que está impulsando el Partido Popular en Madrid, y que parece que busca priorizar este tipo de eventos al bienestar de los madrileños”, opina sobre un patrocinio que concede al gobierno regional el derecho a estar representado en el palco de honor y en la entrega de trofeos, o a obtener entradas VIP con acceso al catering reservado a aquellos que tienen las localidades más caras. “Nos sentimos más cerca del madrileño de Villaverde que aún espera su centro de salud y que ve cómo su gobierno prioriza la celebración de eventos internacionales antes que unos servicios públicos de calidad que lleva esperando décadas”.

Una línea argumental parecida tiene Más Madrid, reflejando los modelos contrapuestos que con todos los matices intrínsecos a cada formación separan ahora al gobierno conservador de la oposición.

“Nos alegramos de que el Eurobasket vaya a tener en Madrid su sede en 2029, aunque exigimos a Ayuso que los 18 millones de euros que nos va a costar el evento se gasten con total transparencia”, dicen en el partido de izquierdas. “También le pedimos a Ayuso que no se conforme con publicitar Madrid”, subrayan en la formación. “Animamos a que se sume a lo que llevamos meses planteándole en la Asamblea: que aproveche estos eventos para promocionar e invertir en el deporte base y que los grandes eventos repercutan en los madrileños”, añaden en el partido de Manuela Bergerot, que reclama incluir en cualquier convenio de este tipo una clausula para que los organizadores fomenten ese deporte en Madrid.

Recreación del Bernabéu transformado en cancha de baloncesto.

Así opinan en el PSOE. “Es un convenio totalmente desproporcionado tanto en su cuantía, más de 18 millones de euros, como en su espacio temporal, cuatro años”, critica Marcos Herrero, diputado del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, que ha pedido la documentación del expediente en la Cámara. “El convenio es para la designación de la Comunidad de Madrid como sede, no para la organización del mismo”, sigue. Y se pregunta: “¿18 millones para la designación?”

Frente a eso, el gobierno regional se remite a datos de la federación de baloncesto que cifran en 270 millones de euros los beneficios generados por el Eurobasket en las sedes del torneo de 2022. Un fuente conocedora del mercado de patrocinios deportivos, y acostumbrada a negociar este tipo de pagos al máximo nivel, consideró los 18 millones de euros pagados por Madrid por ser sede como una buena cifra: “Viendo el posible retorno, no veo un exceso en la inversión”.

Desde que arrancó la presente legislatura, en junio de 2023, el ejecutivo conservador lleva invertidos más de siete millones en patrocinios de ese tipo, según el portal de contratación. Una cifra que ahora se acerca a los 25 con el Eurobasket.

De la F-1 a la NFL

Así, Madrid ha financiado un partido de la NFL, competiciones de camiones, carreras de atletismo, torneos de pádel, certámenes de culturistas, una etapa de La Vuelta a España, pruebas de disciplinas emergentes como el Hyrox o el Pickleball, y hasta la gala de premios Laureus.

El ejecutivo sostiene que su apuesta ayuda a poner a la región en el mapa, generando 556 millones en turismo deportivo solo en 2023, según un estudio de Deloitte; y a que subsistan especialidades minoritarias. Al tiempo, Ayuso no se dejó ver en todas esas oportunidades. Pero nadie duda de que esa inversión de dinero público, que replica el Ayuntamiento de la capital, también tiene un efecto secundario: promocionar la imagen de la presidenta y la del alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, también del PP.

En ese contexto, en septiembre de 2026 llegará a Madrid la F-1. Las dos administraciones aseguran que no se gastará ni un euro de dinero público en la prueba, pese al apoyo total a su promoción por parte de los líderes conservadores. De cara al Eurobasket de 2029, el reto es reunir a unos 80.000 espectadores alrededor de una pista de baloncesto en el centro del Bernabéu, un registro jamás alcanzado en un encuentro de la FIBA. El Movistar Arena, con capacidad para unos 17.000 espectadores, será la sede de los demás encuentros. Una política que ahora tiene un nuevo objetivo. El Mundial de fútbol de 2030, cuya final aspira a albergar la capital de España.