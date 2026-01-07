Las becas de Ayuso para Infantil a las que optan familias que ganan más de 100.000 euros premian a 128 solicitantes que ni obtuvieron puntos

DVD 1297 (17/12/2025). Madrid. 17/12/2025 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos foto de Álvaro García

El ejecutivo, que recogió esta posibilidad en las bases de la convocatoria, financia por esta vía a peticionarios con ingresos de más de 75.000 euros

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha becado la asistencia a escuelas de Educación Infantil privadas de los bebés de 128 familias que no obtuvieron ni un solo punto en la convocatoria para el curso 2025-2026, según información obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Salvo que todas esas familias sean monoparentales, lo que no aclara el gobierno, se trataría de solicitantes que ingresan más de 75.000 euros al año. La decisión, amparada por las bases de la convocatoria, refleja la apuesta del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por abrir estas ayudas a rentas altas, pues a ellas pueden optar núcleos familiares que incluso superan los 100.000 euros de ingresos anuales. Un planteamiento influido por Vox, y criticado por la oposición, que vuelve ahora al centro de la polémica: la lentitud en la tramitación de las becas ha obligado a los solicitantes a adelantar cuatro mensualidades (hasta diciembre no se conocieron los beneficiarios). Con carácter general, la beca es de 177 euros al mes.

Más información El Gobierno aprueba el primer paso para terminar el tren a Navalcarnero

Las familias que han obtenido becas sin sumar puntos en la convocatoria tienen entre 25.033,91 euros y 29.988,14 euros de renta per cápita, que se calcula dividiendo el total de ingresos de una familia entre el número de sus integrantes. Eso quiere decir tres cosas.

Primera: salvo que todas sean monoparentales, las familias beneficiadas ingresan cada año entre 75.101,73 y 89.964,42 euros, si tienen un niño; o entre 100.135,64 y 119.952,56, si tienen dos. De haber tenido tres hijos, tendrían puntos por familia numerosa.

Segunda: para tener esos ingresos, los dos progenitores no necesitan trabajar (de hacerlo ambos, o hacerlo uno y tener el otro un impedimento para atender al menor, tendrían puntos), o no lo hace ninguno.

Y tercera: los 67,3 millones de presupuesto público que alimentan la asistencia a escuelas privadas, y que se han agotado al completo, dan para mucho.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, visita el CPEE Miguel de Unamuno de Móstoles en septiembre de 2025. COMUNIDAD DE MADRID

“Todos los beneficiarios de las becas de Educación Infantil para el curso 2025-2026 cumplen escrupulosamente los requisitos legalmente establecidos en las bases reguladoras para la concesión de las mismas, y todas las solicitudes admitidas que han obtenido algún punto y no superan el límite de renta per cápita fijado en esas bases, que es de 35.913 euros, han sido beneficiarias”, afirma un portavoz de la consejería de Educación, que invita a solicitar a través del portal de transparencia el retrato robot de los beneficiarios sin puntos.

Esta fue la respuesta del gobierno por esa vía: “Solo se han concedido becas a las solicitudes que han resultado beneficiarias por cumplir los requisitos legalmente establecidos para ello, siguiendo los criterios de baremación establecidos en el artículo 13 de la Orden 763/2025, 18 de marzo, de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil en Centros de Titularidad Privada y los criterios de desempate previstos en el apartado tercero del artículo 16 de la citada Orden". Y se añade: “En cumplimiento de lo previsto en la norma reguladora de esta beca, en el supuesto de que ambos progenitores no trabajen no se conceden puntos, con las excepciones previstas legalmente”.

Las dos contestaciones impiden saber si hay familias monoparentales entre las beneficiarias sin puntos, lo que cambiaría el cálculo de sus ingresos totales.

Madrid resolvió las becas del curso 2025-2026 en diciembre, cuando las familias solicitantes ya habían tenido que adelantar las cuotas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre sin saber si contarían con la ayuda pública o no.

En esta convocatoria ha habido cerca de 34.000 beneficiarios, según el Ejecutivo autonómico, que ahora recuperarán retroactivamente lo pagado mientras la administración resolvía la convocatoria con cuatro meses de retraso con respecto al inicio del curso. Así, han logrado la ayuda los solicitantes que han obtenido algún punto y una renta per cápita inferior a 35.913,00 euros o bien ningún punto y una renta per cápita igual o menor a 29.988,14 euros.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió en 2022 flexibilizar el criterio de renta familiar con el que se restringía el acceso a las becas que concede para cursar en centros privados Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional, tres etapas educativas no obligatorias. Como resultado, desde entonces pueden optar a recibir la ayuda aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, cuando antes el límite era de 30.000 euros para los que optaban a una ayuda para Bachillerato, de 60.000 para los de Formación Profesional (FP), o de 75.000 para los de Educación Infantil.

Sin puntos por situación social difícil

Con el nuevo criterio de los 35.913 euros, los límites máximos de renta con respecto al curso 2021-2022 han aumentado un 259% en Bachillerato (el límite de la renta per cápita pasó de 10.000 euros a 35.913), un 80% en Formación Profesional de grado superior (de 20.000 euros a 35.913) y un 44% en Educación Infantil (de 25.000 euros a 35.913).

Este curso 2025-2026, el Gobierno regional ha agotado el presupuesto para las becas de Educación Infantil, que ha ascendido a 67,3 millones de euros. Por primera vez, esta convocatoria ha eliminado la opción de favorecer a menores con un contexto social difícil, que valoraba con dos puntos extra situaciones justificadas por los servicios sociales “que supongan dificultades específicas para atender adecuadamente al niño y que hagan especialmente necesaria su escolarización”. “Nunca se ha utilizado como criterio para otorgar puntos”, justificó un portavoz.

En el caso de Bachillerato, y tras la polémica inicial, este ha sido el primer curso en el que el Gobierno autonómico ha rectificado el diseño de la ayuda y ha tenido en cuenta tanto las notas de los solicitantes como una graduación de la renta que favorezca a los más vulnerables.