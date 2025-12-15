Madrid resuelve por fin quién recibirá las becas de Infantil tras obligar a las familias a adelantar cuatro meses de cuotas

La tardanza en tramitar las ayudas para centros privados, a las que también pueden optar familias que ingresan más de 100.000 euros, ha hecho que los progenitores anticipasen los pagos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre

La Comunidad de Madrid ha resuelto este lunes las becas de Educación Infantil para el curso 2025-2026, en el que las familias han tenido que adelantar las cuotas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre sin saber si contarían con la ayuda pública o no para que sus hijos acudan a un centro privado en esta etapa no obligatoria. Estas becas llevan en el centro de la polémica desde 2022, cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidió cambiar los criterios de renta para flexibilizarlos y permitir que opten a estas hogares con ingresos de más de 100.000 euros al año. En esta convocatoria ha habido cerca de 34.000 beneficiarios, según el Ejecutivo autonómico: han logrado la ayuda los solicitantes que han obtenido más de 0,00 puntos y una renta inferior a 35.913,00 euros o bien 0,00 puntos y una renta per cápita igual o menor a 29.988,14 euros. Esto significa que, por ejemplo, una familia con un hijo pudo beneficiarse de la beca con ingresos totales superiores a 100.000 euros o cerca de 90.000 euros, respectivamente.

La Asociación de Centros de Educación Infantil de Madrid (ACEIM) advierte de las consecuencias reales del retraso en la resolución de las ayudas para centros y progenitores: “Bajas de alumnos en escuelas infantiles al no poder sostener las cuotas sin la ayuda prometida, niños que aún no han podido incorporarse al sistema educativo a la espera de saber si finalmente dispondrán de la beca e inestabilidad en la planificación de los centros educativos, que no pueden prever ratios, personal ni recursos”.

La propia Administración ha dejado muestras claras de que estos retrasos no son normales, ni aceptables. Solo hay que recordar las palabras de Enrique Ossorio en 2023, cuando aún era consejero de Educación y anunció que se adelantaría el periodo de tramitación de estas ayudas para que los progenitores conocieran la resolución antes del inicio de curso: “Cuando las familias matriculan a sus hijos, tienen que saber en qué condiciones van a estar. Es un procedimiento administrativo lento, veíamos que año tras año esto se producía demasiado tarde. Por eso hemos hecho el esfuerzo de hacerlo antes".

Sin embargo, el empeño ha sido un fracaso. Y no solo afecta a las ayudas para Educación Infantil. Si estas se han resuelto en diciembre, las de Bachillerato se conocieron en noviembre. Es decir, cuando las familias de los solicitantes ya habían pagado tres mensualidades.

Además, ACEIM critica que el retraso en la tramitación de las solicitudes se haya producido cuando, precisamente, su gestión está externalizada. “La Consejería de Educación ha destinado más de un millón de euros a contratar servicios de apoyo para la colaboración en la gestión de convocatorias de ayudas, de los cuales aproximadamente 140.000 euros corresponden específicamente a las becas de Educación Infantil”, recordaron en un comunicado emitido el viernes. “Sin embargo, a día 12 de diciembre, las familias beneficiarias directas de estas ayudas seguían sin conocer el motivo del retraso, ni recibieron comunicación oficial que justificase la demora”, denuncian.

Las ayudas económicas están dirigidas a niños nacidos antes del 1 de enero de 2026, matriculados o con reserva de plaza este curso en un centro privado autorizado para el primer ciclo de enseñanza (0-3 años). La ACEIM y las familias denunciaron la falta de información y la gestión deficiente de las becas durante estos meses. Manifestaron su preocupación y malestar ante el retraso en la resolución de estas ayudas correspondientes al curso 2025/2026. Recibieron únicamente respuestas vagas como “saldrán pronto”, sin detalles sobre plazos, causas del retraso o medidas previstas para evitar esta situación en futuros cursos, según aseguran desde la asociación.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió en 2022 flexibilizar el criterio de renta familiar con el que se restringía el acceso a las becas que concede para cursar en centros privados Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional, tres etapas educativas no obligatorias. Como resultado, desde entonces pueden optar a recibir la ayuda aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, cuando antes el límite era de 30.000 euros para los que optaban a una ayuda para Bachillerato, de 60.000 para los de Formación Profesional (FP), o de 75.000 para los de Educación Infantil.

Del mismo modo, las parejas con dos niños que tengan unos ingresos globales de 143.652 euros también podrán pedir estas becas; o las que tengan tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros. ¿Y cómo se calcula esa renta per cápita? Hay que dividir el total de ingresos de una familia entre el conjunto de sus miembros para saber si se supera el máximo de dinero a partir del cual la Administración considera que no se necesita ayuda.

Rectificación

Con el nuevo criterio de los 35.913 euros, los límites máximos de renta con respecto al curso 2021-2022 han aumentado un 259% en Bachillerato (el límite de la renta per cápita pasa de 10.000 euros a 35.913), un 80% en Formación Profesional de grado superior (de 20.000 euros a 35.913) y un 44% en Educación Infantil (de 25.000 euros a 35.913).

Este curso 2025-2026, el Gobierno regional ha agotado el presupuesto para las becas de Educación Infantil, que ha ascendido a 67,3 millones de euros. Por primera vez, esta convocatoria ha eliminado la opción de favorecer a menores con un contexto social difícil, que valoraba con dos puntos extra situaciones justificadas por los servicios sociales “que supongan dificultades específicas para atender adecuadamente al niño y que hagan especialmente necesaria su escolarización”. “Nunca se ha utilizado como criterio para otorgar puntos”, justificó un portavoz.

En el caso de Bachillerato, y tras la polémica inicial, este ha sido el primer curso en el que el Gobierno autonómico ha rectificado el diseño de la ayuda y ha tenido en cuenta tanto las notas de los solicitantes como una graduación de la renta que favorezca a los más vulnerables.