Nadie quiere ser jefe de ORCO, la oficina del cáncer que debe desarrollar un proyecto estrella de Ayuso

Tres oncólogos de prestigio han rechazado las ofertas para cubrir un puesto del que dependen los polémicos cribados o un rediseño “revolucionario” de las derivaciones entre hospitales

ORCO es un nombre poco marquetiniano para un lugar de trabajo. Se trata de un órgano del Gobierno de Ayuso poco conocido, su oficina del cáncer, y se encuentra descabezado porque el equipo sanitario de la presidenta Isabel Díaz Ayuso no ha logrado convencer a ningún experto para que la lidere después de tres intentos de contratación fallidos desde el verano de 2024, cuando salió del puesto su anterior responsable. Las fuentes sanitarias consultadas por EL PAÍS indican que las causas de los rechazos han sido la falta de apoyo institucional y de recursos técnicos o discrepancias sobre el salario. Lo de menos, parece ser, es el nombre de bestia cavernícola de este órgano cuyas siglas significan Oficina Regional de Coordinación Oncológica.

Este pequeño departamento ubicado en la sede del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en el Paseo de la Castellana, es responsable de tareas clave para la prevención y asistencia del cáncer en la región, como coordinar los cribados poblaciones que han sido objeto de un enquistado conflicto entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad, que este miércoles, tras un largo toma y daca, entregó sus datos sobre estos exámenes, la última región en hacerlo. También se encarga de establecer los circuitos interhospitalarios para tratar tumores complejos, una función vital porque se busca que los médicos más especializados vean a esos pacientes.

Tres oncólogos con un bagaje consolidado han rechazado las ofertas de la Consejería de Sanidad en cuestión de año y medio, según ha sabido este periódico por cuatro fuentes sanitarias madrileñas que han pedido anonimato por temor a represalias. Los tres expertos son oncólogos veteranos que han trabajado o trabajan aún como jefes en los servicios de oncología de hospitales públicos de la región: Miguel Martín (Gregorio Marañón), José Luis González Larriba (Clínico San Carlos) y Ramón Colomer (La Princesa). De ellos, González Larriba fue presentado en marzo y posó sonriente para la foto con la consejera de Sanidad, Fátima Matute, pero a los tres meses envió un correo a los jefes de esta especialidad de todo Madrid para comunicarles que lo dejaba por “inconvenientes laborales-administrativos”.

La pregunta fundamental reside en si esta vacante repercute negativamente en la ciudadanía. La Consejería niega por medio de un portavoz de Matute que esta situación afecte a la actividad asistencial. Añade que están buscando estos días a un responsable de entre los jefes de oncología del Sermas. “Esto no es óbice para que todo lo relativo a oncología esté perfectamente funcionando en estos momentos en el Sermas gracias al trabajo que se realiza en red”, agrega.

Por el momento, según ha sabido este diario, ORCO está a cargo de la directora general asistencial, Almudena Quintana, y bajo sus órdenes trabajan médicos especializados en las tareas de la oficina, como Elena Bartolomé (cribados) o Federico Longo (registro de tumores).

Sin embargo, otras fuentes sanitarias madrileñas creen que sí existe un perjuicio. Señalan que hace falta el impulso de un líder con conocimientos del sector para cumplir las tareas cruciales que tiene encomendadas ORCO. Una de esas funciones es la de impulsar los cribados para detectar la enfermedad en las fases tempranas, un ámbito donde Madrid ha decepcionado recientemente por alcanzar el objetivo de población diana. Además, la Comunidad admitió el mes pasado un error en el resultado del cribado de cáncer de colon de más de 500 personas.

La Comunidad fue este miércoles la última autonomía en entregar estos datos al Ministerio de Sanidad, una petición que data de octubre, cuando se conocieron los fallos de cribados de mama en Andalucía. La Consejera Matute había escrito una carta oponiéndose a entregar estos datos, aunque luego, tras semanas de reticencia, aceptó colaborar.

Otro aspecto que dicen que se ve resentido por la falta de un jefe en ORCO es el trabajo en red de los hospitales para que cada tumor sea tratado por los mejores profesionales y recursos en ese campo, con independencia del hospital del paciente. Esta es una idea que la presidenta Ayuso presentó ante los medios en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, bajo el nombre de Red Oncológica Madrileña, inspirada en el exitoso modelo de la Organización Nacional de Trasplantes. Sobre este proyecto, Ayuso dijo que iba a suponer “una revolución a la hora de hacer frente al cáncer”.

El desarrollo de esa red es una de las funciones de ORCO, una oficina preexistente. Con ella se busca dar solución a un problema creciente en la cura del cáncer, que requiere de máquinas y tratamientos cada vez más sofisticados solo al alcance de los grandes hospitales. Por ello, Ayuso anunció que se iban a crear cuatro polos oncológicos (norte, sur, este y oeste) integrados por los siete hospitales de alta complejidad de la Comunidad: La Paz, Ramón y Cajal, 12 de Octubre, Gregorio Marañón, la Princesa, Clínico San Carlos y Puerta de Hierro. La filosofía consiste en que un paciente con cáncer de los hospitales de Parla, Alcalá o El Escorial no se vea perjudicado por los menores recursos de sus centros.

Los oncólogos consultados dicen que la ausencia de un responsable en ORCO no significa que no se trabaje en red. Desde mucho antes del anuncio de Ayuso los oncólogos derivaban a sus pacientes a otros hospitales donde existían equipos especializados. Al fin y al cabo, no todos los hospitales cuentan con máquinas de radioterapia, por ejemplo.

El de radioterapia es un circuito que funciona bien, dicen estas fuentes, pero en oncología han surgido muchos medicamentos nuevos que requieren pruebas diagnósticas previas muy costosas para conocer qué gen ha mutado y así, apostar por una terapia personalizada. Es lo que se conoce como oncología de precisión.

“Hace 20 años poníamos quimioterapia a todo el mundo, pero eso ha cambiado”, explica el jefe de servicio de un hospital madrileño. “Ahora necesito saber adónde envío la muestra de biopsia para ver si tiene la alteración genética que requiere un tratamiento determinado”.

“Se supone que iba a haber un circuito automático, pero todo funciona de manera voluntarista e informal”, dice otra fuente sanitaria con conocimiento de los problemas. “Solo se han puesto los cimientos de esa red y ese trabajo lo debería estar haciendo el jefe de esa oficina”.

Otro jefe de servicio reconoce que se podría trabajar más rápido en el diagnóstico de estas pruebas, pero cree que el circuito en líneas generales funciona bastante bien. “Para estudios genéticos cada hospital sabe adónde debe mandar la muestra”, dice, y se muestra comprensivo con las dificultades de la Consejería de Sanidad para identificar a alguien idóneo para liderar ORCO. “Es verdad que hace falta una figura de coordinación, pero no es fácil encontrar a alguien veterano que conozca bien el sistema y que esté dispuesto a dejar toda su labor asistencial para dedicarse plenamente a la gestión”.

Estos movimientos de pacientes no deben ser confundidos con la libre elección en manos de los pacientes desde que la implantó la presidenta Esperanza Aguirre hace 15 años. Se trata de decisiones que parten de los médicos, conocedores de dónde se encuentran los mejores recursos para cada tumor.

Región con potencial

El reto de dar tratamientos oncológicos de forma equitativa se da en otras regiones de España. A finales de octubre, la Sociedad Española de Oncología Médica publicó una encuesta a 82 Servicios de Oncología Médica de hospitales de todo el país sobre oncología de precisión. El sondeo mostró que en algunos hospitales de menor tamaño o en áreas periféricas hay algunas limitaciones en el acceso a biomarcadores moleculares, tecnologías innovadoras (como biopsia líquida), recursos humanos especializados y estructuras organizativas clave.

“A nivel organizativo, los circuitos asistenciales no están siempre completamente estandarizados, lo que puede generar variabilidad en los tiempos de acceso, la interpretación de resultados o su integración en la historia clínica (hay que destacar que existe una integración total en el 87% de los centros)”, decía el informe.

Quizás en lo que todos los oncólogos están de acuerdo es que la falta de un líder en ORCO es una oportunidad perdida para aprovechar el potencial de Madrid, que destaca por la alta concentración de hospitales punteros y centros de investigación. Uno de ellos lo plantea así: “Si las cosas se coordinan bien, Madrid podría ser una de las regiones más potentes de Europa en la lucha contra el cáncer”.

