El Papa jubila al influyente arzobispo de Nueva York, afín a Trump y líder de la Iglesia ultraconservadora

Tras la elección del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el Vaticano se une en cierto modo al giro político de la ciudad jubilando como arzobispo de la ciudad a Timothy Dolan, peso pesado del ala ultraconservadora de la Iglesia católica, tanto dentro como fuera de EE UU, y sobre todo, fan declarado de Donald Trump. Fue el prelado que ofició la oración inaugural en las dos ceremonias de investidura del magnate, en 2017 y el pasado mes de enero. Le sustituirá Ronald A. Hicks, más joven, de 58 años, exponente de una Iglesia cercana a los pobres y los inmigrantes, considerado de la línea de Francisco. Dolan era un símbolo y supone un claro cambio de época.

Hicks también tiene un perfil afín al de León XIV, pues es de su misma ciudad, Chicago, y vivió cinco años en El Salvador al frente de un orfanato y de una organización humanitaria. Además, ha sido durante años vicario general del cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, referencia del sector más progresista de la Iglesia, también en este caso en EE UU y en el resto del mundo.

De este modo el papa León XIV, de nacionalidad estadounidense y peruana, mueve una pieza clave en su sigiloso duelo a distancia con Donald Trump, a quien nunca ha criticado abiertamente y con el que se está moviendo de forma muy prudente. Dolan es afín al presidente de Estados Unidos y, por ejemplo, habló del activista de ultraderecha Charlie Kirk, asesinado el pasado mes de septiembre, como “un San Pablo moderno”.

El poderoso cardenal de Nueva York, que llevaba 16 años en el cargo y fue uno de los grandes recolectores de votos en el cónclave ―y según las reconstrucciones de la elección pontificia, fue a favor de Robert Prevost― presentó su renuncia el pasado mes de febrero al cumplir los 75 años, tal como marcan las normas eclesiásticas al llegar a esa edad. Sin embargo, lo normal en la Santa Sede es que los obispos sigan todavía algunos años más, como reconocimiento a su labor. Cuando no es así, se suele interpretar como una sutil reprobación del Papa o se debe a otros motivos que no se hacen públicos.

En este caso, Dolan puede ser uno de los primeros arzobispos en experimentar lo que puede ser un cambio de hábitos en este ámbito, pues León XIV ya ha avanzado que era partidario de hacer efectivas las renuncias al llegar a los 75 años para renovar la Iglesia. Declaró hace poco que había que “aprender a despedirse”. En otras 11 diócesis estadounidenses, sus obispos cumplirán 75 años en 2026, lo que hace prever un amplio cambio de caras en la Iglesia de EE UU, pilotado por León XIV.