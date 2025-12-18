Las protestas de agricultores contra el pacto entre la UE y Mercosur, en imágenes

9 fotosPolítica agrícola comúnLas protestas de agricultores contra el pacto entre la UE y Mercosur, en imágenesMiles de granjeros bloquean el centro de Bruselas con sus tractores mientras el Parlamento europeo acoge a los líderes de los VeintisieteEl País18 dic 2025 - 13:33CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosAgricultores bloquean las calles de Bruselas con sus tractores como forma de protesta por el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. EMILE WINDAL (BELGA vía Europa Press)Un agricultor lanza una patata en las inmediaciones del Parlamento europeo, donde este jueves tiene lugar la cumbre de líderes europeos.Marius Burgelman (AP)Agricultores prenden fuego a unos palés frente al Parlamento Europeo como protesta por el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur.Yves Herman (REUTERS)Un agricultor espera junto a unos tractores en los que se puede leer "Nuestro fin será vuestro hambre" en una pancarta este jueves.Yves Herman (REUTERS)Agentes de policía con máscaras de gas establecen un perímetro entre los protestantes y el Parlamento europeo este jueves.Yves Herman (REUTERS)Un manifestante se prepara para lanzar un bote de humo este jueves en la capital belga.Yves Herman (REUTERS)Un manifestante usa una raqueta para devolver un bote de gas lacrimógeno lanzado por la Policía belga.Marius Burgelman (AP)Un objeto arde a las puertas del Parlamento europeo durante la jornada de protestas convocada hoy en Bruselas.Yves Herman (REUTERS)Un hombre se cubre el rostro con una máscara de gas junto a uno de los cientos de tractores que se concentran este jueves en Bruselas.Yves Herman (REUTERS)