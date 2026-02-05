Francisco Salazar comparece en la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado: “He respetado a todas las mujeres con las que he trabado”

La comisión de investigación del caso Koldo del Senado, que tiene como objeto la búsqueda de información sobre “los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre”, interroga este jueves a Francisco Salazar, ex alto cargo de La Moncloa que fue expulsado del PSOE en julio tras conocerse varias denuncias por acoso sexual. A las 9.50, el exdirigente socialista ha entrado, solo, en la sala Campoamor de la Cámara alta, donde se desarrolla el interrogatorio parlamentario. Los senadores de su partido han entrado minutos después.

Las primeras palabras de Salazar sobre las denuncias de acoso han llegado a la 10.20. “A todas las compañeras con las que he trabajado las he respetado como profesional y como mujeres”, ha señalado. “Cuando me retiro, lo hago por una sola razón, mi familia. El silencio también es una respuesta”, ha añadido. “No hablé con nadie del partido de este asunto”, ha remachado, para quejarse ante la Presidencia del órgano porque ese tema no “forma parte del objeto” de la comisión.

La repuesta ha llegado en el turno de palabra de la senadora de UPN, Mari Mar Caballero, que ha preguntado al compareciente si “acordó con el presidente” del Gobierno o “la nueva secretaria de organización”, Rebeca Torró, “tapar esas denuncias” de acoso sexual. Caballero se ha referido además a la comida de la exministra Pilar Alegría con Salazar en noviembre pasado. El ex alto cargo de La Moncloa ha defendido que, durante el encuentro, habló con Alegría sobre su familia y que la exportavoz del Ejecutivo almorzó con él para interesarse por sus allegados por puro “sentimiento humano”. Y ha asegurado que no asesora a la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón a las que concurre el próximo domingo.

Caballero ha iniciado su intervención preguntando al compareciente “cómo recaló en el grupo de confianza” de Sánchez y sobre el vehículo Peugeot que en 2017 utilizó el hoy secretario del PSOE durante la campaña de las primarias el entonces candidato. “Hay una visión simplificadora del Partido Socialista, que es muy grande”, ha respondido Salazar. Sí, tenía afinidad con Pedro Sánchez y participé de forma activa en las primarias. “Ni siquiera he visto ese Peugeot. No entiendo el concepto del coche porque ni siquiera conozco ese coche. Estoy seguro de que existe, pero yo tenía mi coche particular”, ha añadido.

Salazar fue uno de los colaboradores más cercanos de Pedro Sánchez durante la campaña de primarias en las que fue reelegido como secretario general del PSOE en 2017 y uno de los más estrechos colaboradores del presidente del Gobierno, y acude a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado llamado por el PP, que tiene mayoría absoluta en esta Cámara, porque, según los populares, “sabe demasiado, sabe de las primarias, sabe de los chanchullos y sabe de la banda del Peugeot de la que formó parte”.

La portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García, fue la encargada de anunciar que llamarían a Salazar a la comisión en un vídeo distribuido a la prensa hace unos meses. En esa grabación, García afirmó que “el caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento, de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual”. “El sanchismo es machismo, corrupción, encubrimiento de delitos, tráfico de influencias y abuso de poder. Y uno de los máximos exponentes de ello es Paco Salazar”, rezaba un comunicado del PP en el que daban la fecha de la comparecencia. “Era uno de los hombres de Sánchez y, como Ábalos, su situación privilegiada para tener comportamientos intolerables con mujeres de su entorno profesional para que le mostraran el escote, hacer gestos obscenos, incluso simular felaciones, tal y como han señalado las denunciantes”, zanjaban.