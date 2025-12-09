Pedro Sánchez: “El feminismo nos da lecciones. A mí el primero. Pedimos perdón y actuamos”

El Gobierno y el PSOE intentan frenar la sangría de credibilidad, especialmente entre las mujeres, que ha supuesto el caso Salazar y sobre todo el hecho de que durante casi cinco meses el partido principal del Ejecutivo no haya atendido a las denuncias de dos de las víctimas de Francisco Salazar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo una mención bastante clara al caso, aunque sin citarlo, en un acto de la UGT por los 100 años del fallecimiento de Pablo Iglesias. “El feminismo nos da lecciones. A mí el primero”, dijo Sánchez, acusando el golpe de credibilidad por haber confiado en una tercera persona muy próxima, Salazar, que tiene denuncias muy graves por acoso. “Y cuando nos las da, en lugar de lo que hace la derecha, nosotros pedimos perdón y actuamos en consecuencia”, ha dicho tras la destitución de un segundo cargo en La Moncloa, Antonio Hernández, que fue la mano derecha de Salazar, por haber supuestamente encubierto al que fuera hombre de confianza del presidente.

Antes de que hablara Sánchez, Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, había contestado a varias preguntas sobre este asunto desde la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y especialmente por su reunión con Salazar hace pocas semanas, cuando aún no se conocía el detalle de las denuncias pero sí que el ex alto cargo de La Moncloa y el PSOE había sido apartado por ellas en julio. “Fue un encuentro con una persona que conozco hace tiempo, pero ese encuentro no se tenía que haber producido, fue un error”, admitió Alegría, que ha sufrido muchas críticas por esa fotografía.

“Después de conocer el contenido de las denuncias el pasado lunes, se pueden imaginar que el dolor, la indignación, la traición que puedo sentir yo y mi partido es absoluto. Pero no es ni comparable al que sienten las víctimas, que son a las que hay que ayudar para llevar esta investigación hasta el final de las consecuencias. Todas las relaciones están llenas de profundas decepciones. Pero esas son secundarias, lo importante es estar al lado de las víctimas, llegar hasta el final en esta investigación”, remató Alegría.

La portavoz, en línea con lo que están diciendo otros dirigentes, apuntó así que la resolución del expediente del caso Salazar será contundente y se transmitirá todo el apoyo a las víctimas para que denuncien si así lo desean ante la fiscalía. Todo el PSOE está expectante ante esta resolución del comité antiacoso del partido, que lleva cinco meses y medio supuestamente estudiando el asunto pero solo ha empezado a actuar de verdad la semana pasada, poniéndose en contacto con las víctimas, con el presunto acosador y con el que fuera su mano derecha, acusado por ellas de protegerle, que ha sido cesado en este Consejo de Ministros.

Alegría negó que La Moncloa no haya hecho nada, aunque admitió que no se han presentado denuncias en el lugar en el que se produjeron los hechos, porque las víctimas se han ido a hacerlo al PSOE. Algunos dirigentes creen que eso podría ser porque las víctimas ya no trabajan en La Moncloa. “Desde el primer momento en que tuvimos conocimiento en eldiario.es de estas denuncias [en julio] se cesó a Salazar de su trabajo en Moncloa. Este fin de semana hemos conocido la implicación de un trabajador [Hernández] y no hemos dudado ni un segundo en su cese. Desde Moncloa se ha actuado con rapidez y transparencia desde el primer momento”, explicó Alegría. “En Moncloa [en julio] nos pusimos en contacto con todos las trabajadoras para pedirles a cualquiera que hubiera visto o sufrido que pudiera denunciar. No se ha recibido ninguna denuncia en Moncloa”, insistió.

La portavoz se esforzó para intentar defender la imagen del PSOE, muy desgastada por este escándalo, que ha adquirido unas dimensiones mucho mayores por la mala gestión interna de las denuncias. “Cualquier organización no está exenta de tener dentro a personas que utilicen su posición para lucrarse, que cometan actitudes reprochables, pero las organizaciones se diferencian por cómo reaccionan cuando estos hechos se conocen. Con Ábalos, con Cerdán, ante los primeros indicios se les pidió el acta, se les expulsó del partido. Hemos actuado con absoluta contundencia”. Alegría además se revolcó ante la pregunta de si Moncloa es un lugar seguro para que las mujeres puedan trabajar, antes estas denuncias de acoso. “Por favor. En La Moncloa trabajan muchos hombres y mujeres, lanzar un mensaje de ese calado es profundamente injusto y no se corresponde en absoluto con la realidad”.

¿Y ahora qué se puede hacer? Según Alegría, “seguir mejorando los protocolos” y cerrar el expediente. “La investigación sigue abierta, esa comisión sigue trabajando en el informe que ustedes conocerán, trasladamos el máximo respeto y confianza en este órgano [antiacoso], que quede claro que este Gobierno va a estar siempre al lado de las mujeres y de las víctimas”.

Por la tarde, Pedro Sánchez participó en un acto de homenaje a Pablo Iglesias en la sede de la UGT, en el que recibió un apoyo claro de Pepe Álvarez, el líder del sindicato, que hizo un discurso muy político de respaldo al PSOE y de orgullo por su historia y la del sindicato históricamente asociado a él. En un ambiente de gran preocupación por el desgaste del Gobierno, y en especial por este último escándalo que afecta directamente a la imagen del PSOE como un partido que reivindica el feminismo, Álvarez hizo un discurso de defensa cerrada del Gobierno y reivindicó buena parte de sus medidas estrella, la última la subida del 11% a los salarios de los funcionarios. “Debemos mostrar nuestro orgullo. El PSOE y la UGT no hemos tenido que cambiar nuestras siglas en este siglo. No es permisible que se rodee en democracia la sede del PSOE. Los que no lo reprochan no pueden decir que son demócratas. Necesitamos que este Gobierno acabe la legislatura y después siga gobernando”, clamó Álvarez entre aplausos sin mencionar en ningún momento el caso Salazar.

En ese acto, Sánchez también dijo que va a terminar la legislatura y seguirá gobernando después, como planteaba Álvarez, “hasta 2031″, pero sí habló indirectamente de esa sensación extendida de que el Gobierno está en un momento muy difícil. Antes de empezar el acto, la presentadora había pedido un aplauso fuerte para “el pobre Pedro”. Y él tomó ese enganche para lanzar que está con ganas de seguir. “Muchos compañeros me dicen ¡continúa!, ¡aguanta!, pero tengo que deciros que lo llevo con mucho orgullo y con mucha paciencia. Es un honor, en un momento como el actual, que aquí en España tengamos un Gobierno progresista. No somos los últimos, somos los primeros de un socialismo renacido, porque ya veréis que volverán a ganar los demócratas en EE UU, que demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera y con éxito”, insistió el líder del PSOE.