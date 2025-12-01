Ir al contenido
El PSOE mantiene abierto el expediente por acoso a Salazar tras su baja como militante

El partido reconoce que se produjo “una interrupción momentánea” del acceso al canal de comunicación por parte de las denunciantes anónimas contra el exdirigente socialista

José Marcos
José Marcos
Madrid -
El proceso contra Francisco Salazar, estrecho colaborador de Pedro Sánchez que en julio renunció a formar parte del área de Organización de la nueva ejecutiva del partido tras ser acusado de acoso, “no está cerrado”, según ha informado este lunes la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. El partido ha reconocido que Salazar se dio de baja la semana pasada como militante, una renuncia que no había hecho pública hasta ahora. Mantiene además que las denuncias que remitieron dos afiliadas del PSOE no se han borrado del sistema, aunque en la plataforma para presentar denuncias apareciese que ya no constaban, según ha adelantado elDiario.es.

El PSOE lo atribuye a un problema del sistema y sostiene que no habría provocado que no hubiesen llegado las denuncias a la oficina antiacoso. Lo ocurrido, según Ferraz, es que hubo una “interrupción momentánea” del acceso al canal de comunicación por parte de las denunciantes anónimas “que no es fruto de un error, sino de una acción automatizada del propio sistema, para la protección de los datos personales”. El compromiso del principal partido del Gobierno es que el funcionamiento de la plataforma se recuperará “a la mayor brevedad posible”.

“El Partido Socialista está comprometido con todas y cada una de las mujeres y con todas y cada una de las mujeres que son militantes. Este proceso no ha concluido, la pérdida de condición de afiliado de Salazar no supone el fin del procedimiento en ningún caso: la comisión [antiacoso] va a tener que redactar su informe final, y que será remitido a la Secretaría de Organización y a las partes. Así que el proceso no se ha acabado, no se ha cerrado, no ha concluido. Por mucho que Salazar haya perdido su condición de afiliado, el proceso continúa”, ha dicho Mínguez tras la reunión conjunta que han mantenido en Ferraz las direcciones del PSOE y de UGT, fundadas por Pablo Iglesias, del que el 9 de diciembre se cumple el centenario de su muerte.

La portavoz socialista ha alegado que se trata de “denuncias anónimas que tienen su especial dificultad” al tiempo que ha insistido en que el PSOE es el primer partido que ha implementado un protocolo antiacoso, que se aprobó en mayo y se empezó a implementar en julio. “En esto somos pioneros. Y no se cierra el proceso, que continúa, que es garantista y que además cumple con la protección y el anonimato de las personas denunciantes. Es la tranquilidad que le queremos transmitir a todas las compañeras”, ha reiterado.

Sobre el funcionamiento de los protocolos, Mínguez ha justificado que se trata de un sistema “muy reciente”. “Si se tienen que revisar los protocolos, se revisarán los protocolos, porque en la mejora continua es en la que venimos trabajando. Todo lo que podamos detectar que se pueda mejorar, evidentemente que lo mejoraremos”, ha concluido.

Fuentes de Ferraz sostienen que las denuncias presentadas llegan directamente a la Oficina Antiacoso y que el hecho de que no se vea en la plataforma a la que tienen acceso las denunciantes no quiere decir que no la Oficina Antiacoso no tenga la denuncia. “Las denuncias no han sido borradas ni eliminadas. El sistema hay que restituirlo. Es una de las mejoras que hay que hacer y que se está haciendo ya. En cuanto antes sea posible, lo volverán a ver ahí. Pero la denuncia no ha sido eliminada”, esgrimen.

El PSOE explica que el proceso continúa adelante y que la oficina antiacoso hará un informe que remitirá a la secretaría de Organización que dirige Rebeca Torró y a las partes. El informe concluido se dará a las denunciantes, aunque no se ha concretado si se les preguntará antes. “Una vez concluya esta fase (en las próximas semanas) los responsables de la investigación tendrán una nueva interacción con las denunciantes y con el denunciado, para tratar de contrastar informaciones y cumplir con lo establecido en el protocolo”, han trasladado los socialistas.

Archivado En

