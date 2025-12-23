Albiol y el cultivo de la rabia

“Anzuelo de rabia” (“Rage bait”) es la palabra del año para la editorial de la Universidad de Oxford. Es un término que remite al click bait, al uso de titulares o imágenes que buscan llevarnos a clicar en enlaces para aumentar los ingresos publicitarios. El anzuelo de rabia, a diferencia del anzuelo de clics, no se aprovecha de nuestra curiosidad. El anzuelo de rabia se aprovecha de nuestra capacidad para sentir ira y busca fomentar nuestra emoción de rabia. Se nos presentan contenidos que tienen como objetivo que surja nuestra ira para que nos mueva esa emoción y no otras emociones, sentimientos o la racionalidad calmada. Han elegido esta palabra por la proliferación de su uso y lo que está ocurriendo en Badalona es buena muestra de ello.

El desalojo del antiguo instituto B9 se llevó a cabo por orden judicial, pero no se hizo como estableció la jueza. No se acompañó a las personas que allí habían buscado refugio, no se les ofreció alternativa habitacional para evitar que quedaran en la calle. El acalde Albiol (PP) no dejó de apelar a la legalidad y a la criminalidad de las personas refugiadas para expulsarlas. Se vanaglorió de haberlas sacado y de no haber ofrecido alternativa.

El desalojo fue la mañana del miércoles. Las personas que allí dormían se buscaron la vida por su cuenta, pero muchas quedaron en la calle. El domingo por la mañana, tras días de grandes lluvias en Badalona, Cáritas ofreció 15 plazas para pasar la noche, de manera temporal, en la parroquia Mare de Déu de Montserrat, en el barrio de Sant Crist. Esa noche un grupo de personas impidieron que pudieran entrar en la iglesia. El alcalde también estuvo allí, sin ofrecer ninguna solución. Albiol, durante toda la legislatura, ha reducido o suprimido las políticas asistenciales. Entidades como Cáritas o Badalona acull llevan tiempo denunciando que desde la alcaldía no se cumple con las obligaciones que se tiene con las personas en situación de emergencia habitacional, que sufren pobreza, que son desahuciadas...

Albiol, al ser preguntado por la falta de apoyo a estas personas, se ha limitado a decir que son ilegales y que en Badalona no hay recursos para ellas. Badalona es la tercera ciudad de Cataluña por población. Viven más de 230.000 personas y no se ha podido ni acoger a 15 personas en una parroquia. Los discursos de criminalización y odio contra las personas migrantes han originado una movilización basada en el miedo, la rabia y la percepción de una parte de la ciudadanía de que pierden si se ofrece algo a quien no tiene hogar. Han bloqueado el paso a una iglesia que saliendo del Franquismo fue ocupada para reivindicar una escuela pública. Algunas personas que han impedido el refugio tal vez tengan familia que fue criminalizada y represaliada por emigrar a Cataluña durante la Dictadura. Deberíamos aprender de cómo la fraternidad creó libertad e igualdad para gentes que llegaron de lugares muy diversos.