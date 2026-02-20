La reina Sofía, investida doctora ‘honoris causa’ por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a pesar de las críticas de profesores

La reina Sofía, a su llegada al acto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el que ha sido investida doctora 'honoris causa', el 20 de febrero de 2026.

La madre de Felipe VI ha retomado el viaje a la isla que pospuso para cuidar de Irene de Grecia en sus últimos días. Es el segundo reconocimiento de este tipo que recibe, pero en esta ocasión ha contado con la oposición de 57 miembros del centro académico

La reina Sofía ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) este viernes 20 de febrero. La emérita ha recibido el reconocimiento por “su inquebrantable y extraordinario apoyo a iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias, así como por su firme compromiso con la cultura, la ciencia y la educación”, según informaba la Casa Real en su agenda oficial. En el acto, ha recibido el clásico birrete laureado, así como el libro de la ciencia —que representa la sabiduría, el conocimiento acumulado y la responsabilidad de enseñar, comprender e interpretar—, los guantes blancos —que simbolizan la pureza, la intención y la nobleza en el ejercicio del saber— y el anillo dorado como signo de pertenencia y compromiso.

La reina emérita ha recuperado así un viaje que tenía previsto para el pasado 14 de enero, pero canceló su agenda el día anterior para quedarse al lado de su hermana, Irene de Grecia, cuyo estado de salud había empeorado. La princesa falleció el 15 de enero, a los 83 años, en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, donde estuvo acompañada hasta el final por su hermana. A esta pérdida se ha referido en un discurso durante la ceremonia en la ULPGC el rector de la universidad, Lluis Serra, quien le ha dado el pésame en nombre de la institución.

Más información De Ana de Inglaterra a Felipe de Edimburgo: el expríncipe Andrés no es el único miembro de la realeza británica que ha tenido problemas con la justicia

El 25 de noviembre de 2025, el Claustro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aprobó, previa validación en Consejo de Gobierno del 4 de noviembre a propuesta del rector, la propuesta para otorgar a la reina Sofía este reconocimiento. La iniciativa partió de una solicitud del Banco de Alimentos de Las Palmas, que colabora con la Federación Española del Banco de Alimentos y la Fundación Reina Sofía. Esta distinción busca reconocer también su compromiso con la cultura, la ciencia y la educación.

Aun así, esta decisión ha levantado cierta polémica dentro de la comunidad universitaria. Un total de 57 profesores y miembros de la ULPGC han firmado un escrito en el que rechazan que la reina emérita reciba este reconocimiento porque “situar a doña Sofía en la misma lista que Nelson Mandela, Rigoberta Menchú o Severo Ochoa es insultante”, según publicaba este lunes el periódico local Canarias7. “No es un premio protocolario ni un gesto de cortesía institucional: es el acto mediante el cual la universidad dice públicamente quiénes son sus referentes, qué trayectorias admira, qué valores encarna”, se recoge en parte del extenso escrito. En opinión de estos académicos, “la reina Sofía no es una trabajadora de los Bancos de Alimentos; es su logotipo viviente” y critica que “una cosa es que una institución utilice estratégicamente a una figura pública para recaudar fondos, y otra muy distinta es que esa figura pública sea, por esa misma razón, merecedora del máximo reconocimiento académico”.

Es el segundo reconocimiento de este tipo que recibe doña Sofía. El primero fue el 26 de noviembre de 2024, cuando la madre de Felipe VI fue investida honoris causa por la Universidad CEU San Pablo “por su contribución al fomento de la cultura y las artes, por su compromiso en actividades sociales y por toda una vida de dedicación a España”. La ceremonia tuvo lugar en el Aula Magna del Campus de Montepríncipe que la universidad católica tiene en la localidad madrileña de Alcorcón.

Tampoco es la única distinción que la reina emérita ha recibido durante su visita a la isla. Este jueves 19 de febrero, recibía en el acuario Poema del Mar, ante más de 250 personas, el Premio Gorila, un reconocimiento ambiental internacional que ha querido premiar “su compromiso ejemplar y sostenido con la conservación de la biodiversidad, el bienestar animal y la protección del patrimonio natural”. Este premio, concedido por la empresa Loro Parque y su fundación —y creado en 2003 por Wolfgang Kiessling, presidente del grupo—, distingue a personas e instituciones con trayectorias sobresalientes en la defensa del medio ambiente y la promoción de modelos de desarrollo sostenible.

La reina Sofía recibe el Premio Gorila que concede la Fundación Loro Parque, el 19 de febrero de 2026. Angel Medina G. (EFE)

“Con esta distinción, reconocen una vida dedicada a la sensibilización social, el impulso de iniciativas de conservación y el apoyo constante a proyectos orientados a la protección de especies amenazadas y ecosistemas vulnerables, consolidando a la reina Doña Sofía como una figura de referencia internacional en el ámbito medioambiental”, destaca la Casa Real. Antes de la ceremonia, presidida por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y por el propio Kiessling, la reina descubrió una placa conmemorativa con su nombre y realizó un paseo para conocer las instalaciones.