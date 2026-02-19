Laura Wasser, la reina de los divorcios de los famosos, lanza una colección de ropa con el desamor como temática

La abogada experta en derecho de familia donará el dinero recaudado con la sudadera que dice ‘déjalo’ a un bufete que facilita el proceso del divorcio de manera segura, responsable y sin coste alguno

Laura Wasser (Los Ángeles, 57 años) ha construido un imperio gracias a los divorcios de las parejas de celebridades más emblemáticas de Hollywood. La abogada experta en derecho de familia representó a Angelina Jolie en su divorcio de Billy Bob Thornton y más tarde de Brad Pitt, aunque la actriz la terminó por despedir para contratar a un nuevo bufete de abogados que pusiera fin a una batalla que duró ocho años. Kim Kardashian también recurrió a sus servicios dos veces: en su divorcio de Kris Humphries y más tarde de Kanye West. Además de su amplia y exclusiva cartera de clientes famosos, a los que les cobra 1.200 dólares la hora, la abogada es la autora del libro It doesn’t have to be that way: How to divorce without destroying your family or bankrupting yourself (No tiene por qué ser así: cómo divorciarse sin destruir la familia o arruinarse). Y ahora suma a sus negocios una línea de ropa para mujer llamada, como no podía ser de otra manera, The Divorce Collection, en colaboración con Reformation, una marca de moda sostenible estadounidense.

El lema de la colección es: “Llamamos a nuestra abogada y ella no quiere que te conformes”, e incluye vestidos, gabardinas, tops de seda, joyas y bolsos. Ella misma ha modelado el repertorio y ha compartido unas imágenes en su perfil de Instagram, donde reúne 38,7 millones de seguidores. “Para mujeres que no necesitan conformarse”, se lee en la publicación que ya han comentado celebridades como Kris Jenner y Khloé Kardashian.

“Déjalo” se lee en una sudadera de la colección que la abogada ha lanzado en el mes del Día del Amor. Se vende en seis colores a un precio de 148 euros. “El 100% de los beneficios netos de la sudadera se destinará al despacho Harriett Buhai Center for Family Law, para apoyar su labor ayudando a las personas a romper con él de manera segura, responsable y sin coste alguno”, se lee en la página de Reformation.

“Porque es muy buena ayudando a las mujeres a sentirse sexis y empoderadas. Y, casualmente, nosotros también. En nuestra nueva campaña con la aclamada abogada de divorcios, lo estamos haciendo juntos”, dice sobre esta curiosa unión la marca. “Con una colección hecha para mujeres que no se conforman, en los juzgados o cuando se trata de ropa. Con cosas sexys y empoderadoras, y una sudadera ‘Dump Him’ [déjalo] de edición limitada, en caso de que tus amigos sigan pidiéndote consejos sobre relaciones”. Los precios van desde un anillo de 118 euros hasta un bolso de 628 euros.

La exitosa letrada tiene reputación de tener una mano de hierro, tanto es así que Kim Kardashian llegó a asegurar que se inspiró en Wasser para su papel de abogada en la serie Todas las de la ley. Su vocación estuvo marcada incluso desde que sus padres decidieron nombrarla Laura Allison Wasser para que sus iniciales fueran LAW, que significa ley en inglés. Ella estaba destinada a ejercer Derecho, su padre es abogado y él comenzó a forjar el imperio con los divorcios de famosos, como el de Clint Eastwood o Jennifer Lopez. El primer caso mediático de ella, curiosamente, no fue una separación, sino cuando en 2001 defendió a Stevie Wonder de su exnovia, que le demandaba por supuestamente haberle contagiado un herpes.

La lista de clientes famosos a los que ha representado Laura Wasser en más de 20 años es muy larga, entre ellos también están Ashton Kutcher cuando se separó de Demi Moore; Ryan Reynolds de Scarlett Johansson; Christina Aguilera de Jordan Bratman; Nicole Kidman de Tom Cruise; Jennifer Garner de Ben Affleck; y Miley Cyrus de Liam Hemsworth. También representó a Melanie Griffith en su divorcio de Antonio Banderas. Además de prestar sus servicios a Mariah Carey, Britney Spears, Johnny Depp y Ariana Grande.