Kunal Nayyar, actor de ‘The Big Bang Theory’, usa su fortuna para pagar las facturas médicas de desconocidos

“El dinero no se siente como una carga. Se siente como una gracia del universo”, ha asegurado el intérprete en una reciente entrevista en la que habla de su faceta como filántropo y de racismo

En los últimos años se ha popularizado entre las celebridades GoFundMe ―la plataforma para recaudar fondos― como una especie de red social en la que personajes como Taylor Swift o Kim Kardashian pasan mucho tiempo deslizando entre diferentes causas y donando miles de dólares a algunas de ellas. Recientemente, Zoe Saldaña y Steven Spielberg contribuyeron al crowdfunding para ayudar económicamente a la esposa y seis hijos de James Van Der Beek, que se quedaron sin recursos después de la muerte del actor por un cáncer. Tan solo en Estados Unidos más de 100 millones de personas enfrentan deudas médicas ―según datos de la Casa Blanca―. Conocedor de esa situación, el actor Kunal Nayyar (Londres, 44 años) dedica parte de su fortuna a ayudar a desconocidos a saldar sus facturas médicas.

“El dinero me ha dado una mayor libertad y el mayor regalo es la capacidad de devolver, de cambiar la vida de las personas”, ha revelado el intérprete británico de origen indio que saltó a la fama como el astrofísico Rajesh Koothrappali, uno de los protagonistas de la exitosa serie de The Big Bang Theory, en una entrevista con iPaper. Además, Nayyar cuenta que financia becas universitarias para jóvenes de entornos desfavorecidos. “También apoyamos organizaciones benéficas de animales porque amamos a los perros. Pero lo que realmente me encanta hacer es ir a GoFundMe por la noche y pagar las facturas médicas de familias al azar. ¡Es mi faceta como de justiciero enmascarado!”. La entrevista se publicó a principios del pasado mes de diciembre, pero ahora sus declaraciones han resurgido en redes sociales.

El actor, que creció en Nueva Delhi y se mudó a los 18 años a Estados Unidos, pasó de trabajar limpiando inodoros a ser en 2015 y 2018, según Forbes, el tercer actor de televisión mejor pagado del mundo después de sus compañeros de serie Jim Parsons [Sheldon Cooper] y Johnny Galecki [Leonard Hofstadter]. Gracias a la exitosa serie de comedia y ciencia que ganó 79 premios en 13 años llegó a ganar hasta un millón de dólares por episodio y registró ganancias de hasta 23,5 millones de dólares. Pero según menciona el actor en la entrevista con iPaper, la riqueza no “pesa mucho” sobre él. “El dinero no se siente como una carga. Se siente como una gracia del universo”. Un dinero que recientemente ha invertido en lanzar su propia aplicación, una herramienta para organizar documentos financieros, legales, médicos y personales esenciales que pueden ser compartidos por varios miembros de una misma familia.

Él dice ser consciente de que es un lujo poder levantar su ánimo ayudando a gente en situaciones vulnerables, y cree que la amabilidad lo cambia todo. “En este momento la gente no está feliz porque todos esperamos que alguien más sea amable. Esperamos que un presidente o un político, algún líder, venga y nos traiga la paz mundial. Pero no hay paz mundial si tu vecino llega a tu puerta queriendo un poco de azúcar para su té, y tú le dices ‘vete”. Y añadía: “Nadie va a venir a cambiar el mundo por ti. Tienes que hacerlo por ti mismo”.

Nayyar ha recorrido un largo trayecto y se ha enfrentado a todo tipo de comentarios por su origen indio. Su primer papel en televisión fue en 2007, cuando interpretó a un terrorista en un capítulo de la serie Navy: investigación criminal. Casi 20 años después, el actor reconoce en la entrevista que sigue siendo difícil introducir la cultura asiática en Hollywood: “La gente intenta continuamente silenciar nuestras voces. Pero no nos derriba. En realidad, nos hace más valientes y creativos y más emocionados de impulsar narrativas que causan un cambio cultural”. El actor afirma que ha experimentado racismo “en todo el mundo”. “No puedo separarme de mi piel y cambiar su color. Es el traje que tengo que usar por el resto de esta vida”. Y asegura que “el racismo abierto está volviendo ahora, con el ondeo de la bandera, la extrema derecha... No podemos endulzar eso. Vivimos en un mundo divisivo”.

Su forma de combatir el mundo, sostiene, es a través de su generosidad. “La gente experimenta racismo y sexismo, todo tipo de ismos en esta vida, debido a lo estrechas que son las personas. Para mí, cada vez que me enfrento a dificultades, trato de abordarlas con compasión y comprensión, porque no creo que puedas cambiar de opinión a alguien golpeándole en la boca. Creo que, con gracia, puedes ayudar a sanar a su niño interior. Lo que sea que esté gritando dentro de ellos, puedes sostenerlo y decir: ‘Estoy aquí contigo”.