La huelga de médicos deja cientos de miles de citas y operaciones canceladas que aumentarán las listas de espera

La huelga de médicos que los sindicatos del sector han convocado esta semana en toda España ha obligado a cancelar cientos de miles de citas y operaciones. Los procesos no realizados tendrán que ser reagendados y, en alguna medida, repercutirán en las listas de espera, tanto las de consultas como las quirúrgicas.

Pese a que los datos oficiales dicen que el seguimiento del paro ha sido minoritario ―Andalucía, la comunidad con más respaldo, lo cifra en un 27% y en la mayoría está muy por debajo del 20%―, ha sido suficiente para obligar a la cancelación de numerosas citas no urgentes. La cifra concreta se desconoce, ya que no todas las consejerías de sanidad las han publicado.

Son datos poco homogéneos; algunos mezclan operaciones y consultas, en otros están incluidos los primeros días, en otros hasta hoy mismo. En Andalucía se suspendieron unas 59.000 citas y operaciones tan solo el lunes; más de 14.000 en los primeros días en Baleares; más de 32.000 en la Comunidad Valenciana; en Madrid se han superado las 24.200; casi 7.000 canceladas durante cada jornada de huelga en Castilla y León.

El portavoz de la Junta de esta comunidad, Carlos Fernández Carriedo, reconoció que, pese a un seguimiento que cifran en un 20%, el impacto de la huelga ha sido “notable”. Ve “complicado” recuperar en tres semanas la actividad asistencial perdida en una, dado que los paros se repiten una semana al mes hasta junio.

Víctor Pedrera, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el mayoritario entre los convocantes, califica la huelga de éxito. “El seguimiento ha ido in crescendo. Cada vez más compañeros se suman”, asegura. Además, destaca las “muestras de apoyo en las puertas de los hospitales y concentraciones” como indicio del malestar creciente en el colectivo.

Sus datos, sin embargo, distan mucho de los oficiales. Él pone el ejemplo de la Comunidad Valenciana, donde los servicios mínimos han alcanzado el 75% en procedimientos habituales y el 100% en los considerados esenciales. “Entre los compañeros que han tenido posibilidad, más del 90% la ha secundado”, afirma. La Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, por el contrario, asegura que el seguimiento ha rondado el 10%, descontando los servicios mínimos.

La huelga concluye hoy su primera fase, pero sigue convocada una semana cada mes hasta junio, pese a que el Estatuto Marco contra el que protestan los convocantes ya ha sido avalado por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos mayoritarios, y continúa su trámite para llegar al Congreso de los Diputados, que deberá aprobarlo en última instancia.

El presidente de CESM cree que la huelga ha servido para visibilizar sus reclamaciones y confía en que el conflicto tenga recorrido político. Por el momento, solamente Vox se ha mostrado partidario de que los médicos tengan un estatuto diferenciado del resto de los sanitarios, tal y como reclaman los sindicatos, que ya están en contacto con otras formaciones.

“Hemos cerrado con el PP, estamos pendientes de Esquerra y nos va a recibir Junts”, explica Pedrera. A su juicio, cuando el texto llegue a las Cortes se deberían introducir modificaciones centradas en “los tres puntos” que vienen reivindicando: un ámbito de negociación propio para los médicos, una clasificación profesional diferenciada y una regulación específica de la jornada, con énfasis en la reducción y voluntariedad de las guardias.

Tres reivindicaciones

Sobre el primero, es tajante: “No podemos permitir lo que ha ocurrido en el ámbito actual, donde cómo tiene que trabajar un médico se discute con sindicatos en los que el colectivo médico tiene una implantación muy baja”.

En cuanto a la clasificación, denuncia que se equipare a los médicos —“con la mayor formación”— con otros grados universitarios de cuatro años. “Formación y responsabilidad no son lo mismo. En un quirófano, quien tiene que tener la última palabra es quien corta el cáncer de colon, no quien le acerca las pinzas. Ambos son universitarios, pero el nivel de responsabilidad y de asunción en la escala de mando debe estar reconocido”, sostiene.

El tercer eje de la discrepancia es la jornada laboral. Pedrera recuerda que la ministra de Trabajo ha hablado de avanzar hacia las 35 horas semanales, incluso 32, pero denuncia que esa reducción no se plantee para los médicos. “Se nos impone una jornada de 45 horas en cómputo cuatrimestral [tres menos que hasta ahora], pero hay semanas de 70, 80 o 90 horas”, asegura. “Lo lógico es que todos tengamos las mismas condiciones, y si no son iguales —porque la prestación sanitaria no tiene horarios—, que estén reguladas en una norma separada y específica”.

Las movilizaciones, advierte, continuarán. “Las vamos a seguir manteniendo. Estamos visibilizando el problema y los pacientes lo ven”, afirma. Según asegura, distintas asociaciones respaldan la protesta porque comparten el diagnóstico: “El problema de la sanidad pública es la falta de médicos en un país donde no faltan”. Recuerda que España es uno de los países con más facultades por habitante y, sin embargo, “no hay médicos en primaria, en hospitales o en determinadas especialidades, porque no se quieren quedar en la medicina pública”.