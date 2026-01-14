Guardias, remuneración, horas de trabajo: lo que piden los médicos que van a la huelga y lo que propone Sanidad en el nuevo Estatuto Marco

Los doctores están llamados este miércoles a un nuevo paro para protestar contra el borrador de la ley que regirá sus condiciones de trabajo

Los médicos van este miércoles a su tercera huelga en contra del borrador del Estatuto Marco para los profesionales sanitarios, el texto que aporta las líneas generales de casi un millón de empleados públicos y que cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios del sector. En contra del texto acordado con el Ministerio de Sanidad para reformar una ley que lleva más de 20 años vigente, están los sindicatos médicos, que protagonizaron numerosas movilizaciones el año pasado y que comienzan este con un paro de dos días (miércoles y jueves), convocado por la Agrupación Profesional Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), integrada por 16 organizaciones médicas de toda España. Piden un estatuto propio y diferenciado de los demás, algo que el ministerio rechaza de plano. Además de ese, son varios los puntos que separan a Sanidad y a los médicos, pero estos sintetizan los principales desacuerdos: horas y remuneración de las guardias, jornada laboral, jubilación anticipada y categoría profesional.

Horas de guardia

Para garantizar la continuidad en la asistencia, muchos médicos (dependiendo de la especialidad y el lugar de trabajo) tienen que realizar al mes varias guardias de 24 horas seguidas, que suelen resultar de enlazar la jornada matutina regular (de siete horas) con 17 horas extra. Algunos profesionales se quejan de que incluso se rebasan ese límite de 24 horas seguidas, algo que no debería ocurrir con la regulación actual, pese a ser más la excepción que la norma.

A partir de los 55 años, los servicios de salud por lo general permiten dejar de hacer estas guardias, pero a cambio los médicos pierden poder adquisitivo porque dejan de ingresar esas horas, así que muchos optan por seguir haciéndolas de forma voluntaria (un 70%, según una encuesta de CESM de 2022, aunque es un sondeo meramente orientativo por falta de representatividad de la muestra).

Qué propone Sanidad. El borrador del Estatuto Marco establece por ley que la duración máxima de una guardia continuada (jornada más horas extra) pase de 24 a un máximo de 17 horas: ningún médico deberá trabajar más de 17 horas seguidas en servicio de presencia física. Ya no empezarían la guardia tras haber trabajado la mañana entera, sino que tendrían descanso antes de iniciarla. El texto garantiza descansos obligatorios antes y después de la guardia, y especifica que esas libranzas no generarán “deuda horaria”, es decir, no habrá que recuperar posteriormente las horas no trabajadas porque se estuvo descansando tras la guardia. Además, el texto incluye exenciones para evitar noches y turnos penosos en supuestos de enfermedad, cuidado de menores y embarazo.

Qué piden los sindicatos. Los sindicatos consideran que este cambio es estético, puesto que el borrador del Estatuto Marco permite excepciones para ir más allá de esas 17 horas, “siempre que existan razones organizativas o asistenciales” justificadas y si el médico presta su consentimiento por escrito de forma libre. Reclaman que las guardias, que seguirán siendo obligatorias, pasen a ser voluntarias, algo que Sanidad considera inviable para “el cumplimiento del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos”.

Retribución de las guardias

Las guardias no están consideradas técnicamente como horas extra, y cada comunidad autónoma las paga un precio diferente: de los 22,9 euros por hora en días laborables en Canarias a los 35,89 en Cataluña, según los datos recopilados por el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Qué piden los sindicatos. Reivindican que la remuneración de la hora de guardia nunca esté por debajo de la hora de jornada ordinaria. También piden que computen para la jubilación, cosa que no sucede ahora y que tampoco incluye el borrador del Estatuto Marco.

Qué propone Sanidad. El ministerio argumenta que la retribución de las guardias (y el sueldo, en general), es responsabilidad y decisión de las comunidades: “Incorporar al borrador una cláusula para fijar un importe mínimo en todos los servicios de salud podría implicar que dicho artículo fuera anulado por el Tribunal Constitucional al considerar que se invaden competencias autonómicas”.

Jornada laboral

La jornada máxima de los sanitarios es de 48 horas semanales; sin embargo, no existen en el Estatuto Marco vigente herramientas para garantizar una jornada máxima, por lo que muchos médicos superan este límite (establecido por una directiva europea), algo que el ministerio achaca a “problemas organizativos y de gestión en algunas organizaciones sanitarias”.

Qué propone Sanidad. El nuevo borrador limita la jornada a 45 horas semanales de promedio en un cómputo cuatrimestral. Además, incorpora el mecanismo jurídico de “carga horaria excesiva”, cuando la jornada supera este límite tanto en la jornada ordinario como en las guardias. En estos casos, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales debe elaborar un informe con medidas correctoras. Los centros y servicios de salud tienen la obligación de reorganizar recursos humanos y ajustar la planificación funcional. Cuando esto no sea suficiente para cubrir los servicios, los trabajadores podrán trabajar 150 horas anuales adicionales, pero siempre de forma voluntaria y sin que una negativa “repercuta en su carrera”.

Qué piden los sindicatos. Consideran que esta cláusula de 150 horas adicionales puede ser una trampa que haga a los médicos sobrepasar sistemáticamente las horas semanales. Quieren limitar a 35 horas en horario de mañana en día laborables, y que todo lo que la exceda se considere exceso de jornada, “que deberá ser voluntaria y retribuirse de manera no inferior a la hora ordinaria”.

Categoría profesional

Los médicos se encuadran en el grupo A1 (titulados superiores), al igual que otras profesiones sanitarias con licenciatura o grado universitario. No existe una categoría exclusiva para médicos diferenciada de otros licenciados; todos son personal estatutario del mismo marco, con distintas especialidades, pero bajo reglas comunes.

Qué piden los sindicatos. Los sindicatos médicos sienten que esta clasificación genérica no refleja la singularidad de su formación (carrera de 6 años más especialización MIR de 4-5 años) ni de sus responsabilidades clínicas, así que piden crear una categoría A1+ modificando el Estatuto Básico del Empleado Público donde se encuadrasen.

Qué propone Sanidad. El nuevo estatuto incluye un nuevo modelo de clasificación. Los médicos pasan al grupo 8, el más alto, junto a farmacéuticos y biólogos especialistas y personal investigador con doctorado. Se posicionan por encima de enfermeras especialistas o farmacéuticos sin especialidad (grupo 7) o enfermeras sin especialidad y fisioterapeutas (grupo 6). Los técnicos están en los grupos 5 y 4.

Jubilación

La jubilación de los médicos es igual que para cualquier trabajador del régimen general de la Seguridad Social. De forma voluntaria, y de acuerdo con su servicio de salud, pueden alargar el servicio activo hasta los 70.

Qué piden los sindicatos. Opinan que la profesión médica está sometida a unos niveles de desgaste similares a otras que sí tienen posibilidad de jubilación anticipada, como policías y bomberos, por lo que piden que se articule esta posibilidad en el texto.

Qué propone Sanidad. El ministerio asegura que el Estatuto Marco no puede aprobar la jubilación anticipada, puesto que no es su competencia, pero añade en la norma la posibilidad de solicitar coeficientes reductores en los puestos que estén expuestos a tóxicos, que sean peligrosos o insalubres.