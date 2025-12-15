Sanidad llega a un preacuerdo con los sindicatos para suspender la huelga por el estatuto marco

Una vez que se concrete el pacto, las medidas de protesta previstas para finales de enero quedarán anuladas, según los miembros de la mesa sectorial

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha reunido este lunes con los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (SATSA-FSES, CC OO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) y ha llegado a un “preacuerdo verbal” que cuando se concrete supondrá la desconvocatoria de la huelga prevista para enero. Precisamente, el propósito del encuentro era abordar las medidas necesarias para que los miembros de la mesa sectorial suspendieran esa convocatoria, cuya fecha de inicio está prevista para el 27 de enero. Desde los sindicatos dicen haber llegado a un “preacuerdo verbal” con la ministra que afecta a mejoras en la jubilación, la jornada de 35 horas y el aumento de las retribuciones.

Entre los compromisos incorporados al acuerdo, se incluye “el establecimiento de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales”, han adelantado desde el Ministerio de Sanidad al término de la reunión a través de un comunicado. Este departamento explica que se aplicará “según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud”.

En cuanto a la jubilación parcial, el nuevo preacuerdo contempla que todo el personal estatutario que cumpla con los requisitos establecidos en la Seguridad Social podrá acceder a ella. También podrán acceder a la anticipada aquellos profesionales “que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”.

“Las materias que no forman parte del ámbito competencial del Ministerio de Sanidad y que, por tanto, no se incorporan al texto del Estatuto Marco, se abordarán mediante un acuerdo específico”, señalan desde el departamento que dirige García. Se refieren a las retribuciones que acompañan a la clasificación profesional. Y el responsable de Sanidad de CSIF, Fernando Hostangas, ha confirmado que “seguramente vayan a un acuerdo fuera del ámbito del propio texto del Estatuto Marco”.

La negociación de los sindicatos se está desarrollando de manera independiente a la que exigen los médicos, por la que salieron a las calles de ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla la semana pasada. Desde los sindicatos de médicos aclaran que este acuerdo no afecta en nada a sus negociaciones. En X, Amyts ha publicado que “la huelga médica y facultativa [...] sigue adelante”.

A diferencia de aquellas protestas, las negociaciones de ahora se están desarrollando para llegar a un acuerdo transversal para todos los profesionales sanitarios. En esta ocasión, el anuncio de huelga se produjo el pasado 4 de diciembre. Los sindicatos de la mesa dijeron sentirse decepcionados con el modo en que la ministra García estaba llevando a cabo las negociaciones. La acusaron de estar ocultando el borrador del nuevo acuerdo marco y de su falta de intención de llegar a un acuerdo “justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, ni privilegios entre colectivos profesionales”, dijeron entonces.

Pero con el anuncio de huelga en el horizonte, las negociaciones se han vuelto a producir y esta vez con mejores resultados, han señalado desde los sindicatos. “Podremos llegar a suspender la huelga”, ha adelantado Hostangas.