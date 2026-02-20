Cataluña pierde 283 grupos concertados, tras el paso a privadas de las escuelas del Opus

Para el próximo curso se ofertan 48 grupos menos en la pública y 11 más en la concertada en la etapa Infantil 3

El próximo curso escolar empezará marcado por la fuerte caída de grupos concertados, después de que ocho escuelas vinculadas al Opus Dei anunciaran que pasarían a ser privadas para poder mantener la separación de niños y niñas en el aula. El Departamento de Educación ha confirmado este viernes que se ha denegado el concierto a estos ocho centros, una decisión que se verá reflejada en una resolución que debe publicar el Diari Oficial de la Generalitat en los próximos días. Según Educación, este movimiento implica a 247 grupos concertados, que pasan a ser privados. Pero en total, se ha denegado el concierto a 283 unidades, también por otros motivos, principalmente no contar con un mínimo de matrículas, cosa que afecta a nueve escuelas.

Con todo, de estos ocho centros del Opus, cinco han creado una nueva escuela, exclusivamente para infantil, ya que en esta etapa niños y niñas están tradicionalmente juntos en el aula. De esta manera, los centros del Opus han podido optar al concierto, y se les ha concedido, para esta etapa de infantil.

El Departamento ha ultimado ya el ingente proceso de renovación de conciertos educativos, que este año afectaba a las etapas de infantil, primaria y ESO. Una de las novedades que ha implantado es unificar el periodo de renovación -que ahora era de tres años en infantil, seis en primaria y cuatro en ESO- y fijar una periodicidad de seis años para todos. Educación también ha decidido no renovar la financiación en aquellos casos en que tradicionalmente no se llegaba al mínimo de alumnos en I3 durante los últimos años.

Educación ha avanzado los datos de renovación de los conciertos en el acto de presentación de la oferta escolar para el próximo curso, en la que destaca una reducción de 48 grupos en la pública y un aumento de 11 de la concertada en la etapa Infantil 3. En 1º de ESO se da el movimiento contrario y se ofertan 38 grupos más en la pública y 13 menos en la concertada.

Para el próximo curso se prevé una caída de 1.700 de alumnos que accedan al sistema, vía la etapa de Infantil 3, llegando a los 53.600. Y ello tiene sus efectos, especialmente en I3. En concreto, en esta etapa se pasa de los 2.099 grupos actuales en la pública a una oferta inicial de 2.051, aunque Educación ya prevé que, tras las inscripciones, aumente el número de grupos hasta los 2.071. Y en la concertada, se pasa de los 904 grupos actuales a los 915; con todo, esta cifra es inferior a la oferta inicial del año pasado, en que había 931 grupos.

En cambio, en 1º de ESO se prevé un aumento de 2.000 alumnos, llegando a los 79.000. Con este panorama, se ha previsto aumentar la oferta de grupos públicos, con 38 más, hasta los 1.937. En cambio, la concertada pierde 13 aulas y se queda en 929. La directora general de Centres Públics, Montserrat Duran, también ha justificado este aumento de la privada para poder empezar a reducir ratios “en aquellos territorios y centros que lo permitan”.

De hecho, el descenso de las ratios, especialmente en la ESO que soporta aulas más hacinadas, es una reclamación de sindicatos, docentes y familias, y que hasta ahora el Departamento ha descartado de forma generalizada porque ello implicaría desdoblar grupos y no todos los institutos disponen de espacio suficiente para hacerlo.

Lo que sí se consolida es la reducción de ratios a 20, que se inició en infantil hace cuatro años y que progresivamente se irá extendiendo por la primaria y alcanzará la ESO. Según Educación, actualmente un 96,2% -tres puntos más que el año pasado- de centros públicos empezarán el curso de Infantil 3 con menos de 20 alumnos por aula; y un 60% lo hacen por debajo de una ratio de 19. En cuanto a la concertada, salen con ratio 20 un 50% de los centros.

En cuanto a las ayudas para escolarizar alumnos vulnerables -que es 385 euros en la pública y 988 si va a un centro concertado-, el próximo curso Educación destinará 105 millones, 22 más que este curso, de los cuales 52 irán a escuelas públicas y 53 a concertadas. Las ayudas llegarán a 189.000 alumnos, 135.000 de la pública y 54.000 en los privados.

El próximo curso también arrancan tres nuevos centros: Les Lloses, Cap Salou y la Xirinacs de Barcelona, que estrena la etapa de la ESO. Asimismo, la escuela de educación especial Lexia de Barcelona, hasta ahora concertada, se integra en la red pública.

Asimismo, se invertirán 85 millones en la construcción o reforma de escuelas. Está previsto que antes de iniciar el nuevo curso se acaben las obras del instituto Vallcarca de Barcelona, el Pere Lliscart de L’Hospitalet, el Montserrat Colomer de Sant Esteve de Sesrovires y Les Filadores de Sentmenat. Y antes de acabar el año deben estar listos la escuela de Maspujol y El Martinet de Ripollet.

El proceso de preinscripción para el próximo curso empieza el 4 de marzo para infantil y primaria, y finalizará el 18 de marzo. En la ESO, las inscripciones se podrán presentar del 6 al 18 de marzo. La lista ordenada de solicitudes se hará pública el 29 de abril, mientras que las familias conocerán dónde han obtenido plaza el 10 de junio.