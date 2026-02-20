Ir al contenido
Pedro Sánchez aparece por sorpresa en la gala de los 20 años del ‘Polònia’: “¡Sois brillantes!”

El programa de 3Cat inició su andadura en el año 2006 en la franja horaria de los jueves por la noche

Pedro Sánchez en la gala de los 20 años del Polònia
EFE
Barcelona -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue la sorpresa de la gala de los veinte años del programa de TV3 de humor Polònia, celebrada en el Teatre Victòria el pasado lunes y emitida anoche por la cadena de televisión, con un 33,1 % de cuota y 857.000 espectadores de audiencia acumulada. Durante la emisión del programa, una voluntaria del público expresó su deseo de ser caracterizada como Pedro Sánchez y, tras ser llevada a un camerino e iniciar el proceso de maquillaje, al darse la vuelta apareció el presidente del Gobierno real opinando que el equipo de Polònia había hecho “una muy buena caracterización” pero que quizás debía “mejorar la imitación”, para dirigirse a la cámara sonriendo y concluir: “Muchas felicidades Polònia”. Esta mañana, en su cuenta de X, Pedro Sánchez ha reproducido el gag con el siguiente comentario: “Moltes felicitats, @polonia3Cat. Gracias por sacarnos siempre una sonrisa y demostrar que el humor es fundamental en la vida. ¡Sois brillantes!”.

La plataforma 3Cat ha informado este viernes de que el capítulo de ayer del programa, que inició su andadura en el año 2006 en la franja horaria de los jueves por la noche, se ha convertido en el de más cuota desde el estreno. Según los datos dados a conocer hoy, el programa fue líder en la mayoría de franjas de edad, especialmente la de entre 25 a 44 años, con un 53,5 % de cuota. Asimismo, en la plataforma 3Cat y en el entorno digital es el Polònia más visto en directo desde el año 2017, en pleno procés. El programa de anoche mostró lo ocurrido en el escenario del Victòria, con todos sus artífices y actores en escena dando vida a los personajes que a lo largo de dos décadas han sido protagonistas, desde los expresidentes de la Generalitat Pasqual Maragall, José Montilla o Artur Mas, a Juan Carlos I y la reina Leticia.

En platea, mientras, siguieron la gala desde el consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, así como representantes del arco político en el Parlament y expresidentes de la Generalitat como José Montilla, Artur Mas y Pere Aragonès. En las redes sociales, los contenidos de estos veinte años del Polònia suman casi 1,4 millones de reproducciones. Por todo ello, en 3Cat aseguran que este espacio, “termómetro político del país”, que ha demostrado que el “entretenimiento puede ser crítico, popular y transversal”, se reafirma como “líder de audiencia indiscutible en su franja durante sus dos décadas de vida”. Su cuota media es del 19,8 % y está entre los veinte contenidos más vistos en la plataforma 3Cat y el entorno digital.

_

