El PP cita a Francisco Salazar el 5 de febrero a la comisión del ‘caso Koldo’, tres días antes de las elecciones de Aragón

La candidata del PSOE, Pilar Alegría, pidió perdón por una comida con el excargo socialista tras las acusaciones por acoso sexual dentro del partido. El PP lo cita como parte del “clan del Peugeot”

Desvelada la incógnita. Francisco Salazar tendrá que comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado solo tres días antes de las elecciones de Aragón. El Partido Popular, con mayoría absoluta en la Cámara alta, ha citado el próximo 5 de febrero a Salazar, expulsado del PSOE en julio pasado tras destaparse varias denuncias por acoso sexual contra quien fue uno de los colaboradores más estrechos de Pedro Sánchez durante la campaña en la que fue reelegido secretario general de los socialistas en 2017 y que desde entonces había desempeñado un papel clave en Ferraz y La Moncloa. El PP ya había anunciado que sentaría a Salazar ante el interrogatorio de los senadores. Lo que quedaba por conocer era cuándo.

La elección de la fecha no es baladí, pues tres días después, el 8 de febrero, se abren las urnas en Aragón, donde la candidata del PSOE es Pilar Alegría. La también exportavoz del Gobierno pidió perdón en público después de que el diario digital Artículo 14 desvelase en noviembre una fotografía de Alegría compartiendo una comida con Salazar en un restaurante, un encuentro que tuvo lugar cuando ya habían sido desveladas las acusaciones contra él. Días después, además, el PSOE se disculpó por no haber estado “a la altura” en la gestión de las “graves” denuncias contra él y por la demora en su tramitación. Durante su inminente comparecencia en la comisión del caso Koldo, lo más probable es que los senadores del Partido Popular que interroguen a Salazar saquen a relucir su comida con Alegría y metan el dedo en la llaga de sus aspiraciones a los comicios autonómicos.

De hecho, este lunes, durante el primer debate electoral entre el presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, y la exportavoz del Gobierno, ya salió la cuestión en el cara a cara:

—Le voy a pedir que me respete, hábleme como una mujer adulta y libre que soy—, espetó Alegría.

—El respeto se demuestra todos los días, ¿qué respeto demostró usted cuando comió con Salazar?—, respondió Azcón.

El objeto de la comisión de investigación del caso Koldo, a la que el PP ha citado a Salazar, son “los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre”, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, y “con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme, y respecto a los presuntos delitos de corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas”.

Salazar ha sido denunciado dentro del PSOE por acoso sexual, pero el Partido Popular lo llama a esta comisión para que “rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo, ya que era uno más del clan del Peugeot y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE”, subrayan este jueves en un comunicado. “El sanchismo es machismo, corrupción, encubrimiento de delitos, tráfico de influencias y abuso de poder. Y uno de los máximos exponentes de ello es Paco Salazar”, añaden. “Era uno de los hombres de Sánchez y, como Ábalos, su situación privilegiada para tener comportamientos intolerables con mujeres de su entorno profesional para que le mostraran el escote, hacer gestos obscenos, incluso simular felaciones, tal y como han señalado las denunciantes”, remachan.

El Partido Popular agita así de nuevo la comisión de investigación del caso Koldo, por donde han pasado un centenar de comparecientes en casi dos años. Entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ex secretario general del PSOE Santos Cerdán o Ábalos antes de entrar en prisión. A principios de este mes, el PP citó nuevamente al exministro, pero finalmente no acudió porque el Tribunal Supremo consideró que la solicitud se había cursado demasiado rápido.