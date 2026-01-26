Siga el cara a cara entre Azcón y Alegría por las elecciones en Aragón

La cabeza de lista del PSOE y el del PP esgrimirán sus propuestas ante temas del ámbito nacional, como la financiación autonómica, y otros más regionales

La cabeza de lista del PSOE, Pilar Alegría, y el del PP, Jorge Azcón, se ven cara a cara en el primer debate electoral, organizado por Aragón TV. Los candidatos esgrimirán sus propuestas ante temas candentes en el ámbito nacional, como la financiación autonómica, y otros más regionales, como la despoblación y las inversiones en infraestructuras o servicios. Los días previos a la cita, las declaraciones de los diferentes líderes políticos han estado llena de reproches y acusaciones. El de Vox, Alejandro Nolasco, ha criticado que la televisión autonómica no contase con él para el debate. “Nos excluyen para que la gente no se dé cuenta de cuál es la estafa del bipartidismo”, ha declarado este lunes ante los medios el candidato del partido ultra.

Las encuestas señalan una subida de Vox en estas elecciones, un resultado similar al de los comicios el pasado diciembre en Extremadura, donde el PP se ha visto condicionado a formar Gobierno bajo las condiciones del partido de extrema derecha. De hecho, durante esa campaña electoral, la candidata del Partido Popular, María Guardiola, declinó participar en un debate electoral.