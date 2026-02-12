Ir al contenido
La borrasca Nils causa sus últimos problemas en el País Vasco y deja avisos en otras 14 comunidades

Hay riesgo extraordinario al norte de la Península por olas de hasta 10 metros, mientras que en el resto de España se prevén fuertes rachas de viento y lluvia en Andalucía

Varias personas se protegen de la lluvia, el pasado miércoles en Santiago de Compostela. Lavandeira jr (EFE)
Paola Mendoza
Paola Mendoza
Por fin se avizora el fin de la tormenta. Este jueves los problemas del temporal Nils se sentirán particularmente en el País Vasco, en donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de color rojo, por riesgo extraordinario, por fuertes rachas de viento que dejarán olas de hasta 10 metros de altura. Al temporal se suman con avisos naranjas o amarillos otras catorce comunidades, de los que se libran solo Canarias y Extremadura. Así terminará el paso de Nils por la Península, solo para darle entrada a la borrasca Oriana, que se perfila como el último temporal, al menos por unos días, de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre.

Este jueves está en alerta naranja Andalucía, por lluvias, viento y oleaje; Asturias y Galicia, por temporal marítimo; Cantabria por mala mar y en amarillo por viento; y Baleares y Cataluña, por oleaje y viento. En nivel amarillo se encuentran además las siguientes: Aragón, por viento y deshielo; ambas Castillas, Madrid, Murcia y La Rioja, por viento; Navarra, por viento y deshielos; y la Comunidad Valenciana, por viento y temporal marítimo.

Se esperan rachas muy fuertes de viento del oeste en buena parte de la mitad oriental de la Península, en los litorales y en Baleares. En el Cantábrico no se descarta que algunas rachas alcancen intensidad huracanada, con fuerte temporal marítimo.

Durante la madrugada, las lluvias podrán ser persistentes en Grazalema, donde se esperan los mayores acumulados. A primeras horas, los restos de un frente dejarán cielos nubosos en la vertiente atlántica, el Cantábrico y los Pirineos, con precipitaciones en general débiles, aunque más intensas en las sierras andaluzas. En la meseta norte serán poco probables. En el resto del país predominarán los intervalos nubosos, con más claros en el valle del Ebro, el este peninsular y Baleares.

Con el avance del día, las lluvias tenderán a remitir y se abrirán claros en las horas centrales. Sin embargo, podrían mantenerse de forma más persistente en puntos de Galicia, los Pirineos, el Estrecho y las sierras de Andalucía. Por la tarde, la llegada de nuevos frentes volverá a aumentar la nubosidad en la mitad oeste y reactivará las precipitaciones, que podrían ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el extremo occidental.

La nieve caerá en las montañas del norte, con una cota que se situará en torno a los 1.300 y 1.600 metros, algo más alta a primeras horas en los Pirineos. No se descartan bancos de niebla matinales en zonas de montaña, especialmente en las sierras del sureste y en el Pirineo.

Las temperaturas bajarán en la mayor parte del país. Solo subirán las máximas en el suroeste peninsular y las mínimas en el nordeste de Cataluña. En Canarias apenas habrá cambios. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de la mitad norte.

Con la llegada del fin de semana, la Aemet prevé la entrada en la Península de la borrasca Oriana. El temporal provocará el viernes y sábado rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas. Para el domingo e inicio de la semana se esperan cielos nublados y de poco la presencia del sol.

