La borrasca ‘Nils’ deja viento, temporal marítimo y lluvias en la Península, con ríos al límite

El tiempo no da tregua en la Península. Este miércoles, llega una nueva borrasca, bautizada como Nils por el Servicio Meteorológico Francés, que traerá consigo fuertes rachas de viento, temporal marítimo y lluvias generalizadas, con nieve restringida a las cotas más altas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se trata de la octava borrasca en lo que va de año y afectará durante el miércoles y el jueves a gran parte del territorio.

La Aemet ha activado avisos en 16 comunidades autónomas, con la única excepción de Canarias. En nueve de ellas, el nivel será naranja: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana.

La agencia prevé precipitaciones persistentes y localmente fuertes, con tormentas ocasionales, sobre todo en Galicia y el oeste del Sistema Central. La entidad también estima que estos episodios puedan darse en la Cantábrica occidental y, a primeras horas del día, en zonas del Pirineo. En el Cantábrico oriental, los chubascos podrían ganar intensidad al final de la jornada.

Esta situación se enmarca en una circulación atlántica que se prolonga un día más, con el paso de frentes asociados a Nils y la llegada de una masa de aire húmedo y relativamente cálido para la época. El resultado serán cielos cubiertos y lluvias casi generalizadas en la Península, aunque menos probables en áreas mediterráneas. La Aemet también prevé tormentas puntuales y granizo ocasional, especialmente en el noroeste.

Zonas más afectadas

El miércoles será una jornada marcada por lluvias, vientos, fenómenos costeros, tormentas, deshielos y riesgo de aludes. En Andalucía, las provincias de Málaga, Jaén, Granada y Almería concentrarán los mayores impactos. Granada y Almería estarán en aviso naranja, con vientos del oeste de entre 60 y 70 km/h y olas de hasta cuatro metros. En algunas zonas de Almería, las rachas podrían alcanzar los 90 km/h.

En Castilla-La Mancha, el viento soplará con fuerza en Cuenca, Guadalajara y especialmente en Albacete, donde la Aemet predice rachas de hasta 90 km/h. Este mismo episodio se extenderá al noroeste de la Región de Murcia, también bajo aviso naranja durante toda la jornada.

En la Comunidad Valenciana, el viento afectará al litoral, mientras que en Cataluña alcanzará con fuerza las costas norte y sur de Tarragona, donde hay aviso naranja. Barcelona y Girona también notarán vientos intensos, sobre todo el jueves.

La situación más adversa volverá a darse en Galicia, donde la costa será la zona más castigada. En A Coruña, Lugo y Pontevedra, los fenómenos costeros podrían dejar rachas de hasta 100 km/h. En Pontevedra, además, la Aemet estima acumulaciones de lluvia de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en el sur de la provincia.

En el litoral norte, Asturias activará el aviso naranja en la costa, con olas de entre cinco y seis metros y vientos del oeste o suroeste de fuerza 8. Condiciones similares se esperan en Cantabria y en Gipuzkoa y Bizkaia, donde los avisos se mantendrán tanto el miércoles como el jueves. Aunque también habrá lluvias y tormentas, el peligro asociado será menor.

Nieve en cotas altas y cambios de temperatura

La Aemet prevé nevadas en el Pirineo por encima de los 1.700 a 2.000 metros, con posibilidad de nieve también en las cumbres de otros sistemas montañosos. En Baleares, los cielos estarán poco nubosos al inicio, aunque tenderán a cubrirse con opción de alguna precipitación por la tarde. En Canarias, habrá cielos nubosos en el norte de las islas montañosas.

Se esperan bancos de niebla en zonas de montaña de la vertiente atlántica, el norte y oeste de la meseta sur, Andalucía occidental y Galicia. Las temperaturas máximas subirán en Canarias y el Ampurdán, mientras bajarán en el valle del Ebro, el Cantábrico oriental y Sierra Morena. Las mínimas aumentarán en los archipiélagos y la fachada oriental peninsular, y descenderán en el Cantábrico y el noroeste. Habrá heladas débiles en el Pirineo.

El viento será moderado del oeste y suroeste, con rachas muy fuertes en buena parte de la mitad norte y el tercio oriental de la Península, que podrían llegar a ser huracanadas en puntos del litoral cantábrico. En Canarias, soplará alisio moderado.