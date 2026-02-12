Jim Ratcliffe, dueño del Manchester United, declara que “el Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes” y recibe la reprimenda del primer ministro

Keir Starmer ha exigido al empresario copropietario del club británico con más aficionados en el mundo que pida disculpas

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha exigido al empresario copropietario del club Manchester United, Jim Ratcliffe, que pida disculpas por afirmar que “el Reino Unido había sido colonizado por inmigrantes”.

El multimillonario, dueño y director ejecutivo de la empresa química INEOS, hizo este comentario durante una entrevista a Sky News en Amberes, donde asistía a la Cumbre Industrial de Europa. “No puedes tener una economía en la que nueve millones de personas reciben ayudas sociales y no dejan de llegar enormes cantidades de inmigrantes. El Reino Unido ha sido colonizado y nos está costando mucho dinero”.

Ratcliff aseguraba en la entrevista, con datos erróneos, que en 2020 la población del Reino Unido era de 58 millones de personas, frente a los 70 millones de la actualidad. “Eso son doce millones de personas”, afirmaba.

Según los datos de la propia Oficina Nacional de Estadística británica, a mediados de 2020 la cifra total de habitantes era de 66,7 millones, y en 2025 era de 69,4. “Los comentarios de Ratcliffe son ofensivos y equivocados. El Reino Unido es un país orgulloso, tolerante y diverso”, ha respondido Starmer al empresario.

Varios grupos de aficionados del Manchester United, el club británico con más seguidores alrededor del mundo, han condenado las palabras del empresario. “Nadie debería sentirse excluido de ser hincha de este club por su raza, religión, nacionalidad o historia personal. Los comentarios de la dirección deberían facilitar la inclusión en vez de hacerla más difícil”, ha escrito en la red social X el Manchester United Supporters Trust.

Ratcliffe, de 73 años, que vive en Mónaco para evitar la carga impositiva británica, adquirió el 27,7% del United en 2024. Al frente de su gestión, ha despedido ya a 450 empleados y cambiado dos veces de entrenador.